Πειραιάς: Τέσσερις ανήλικοι προσπάθησαν να κλέψουν αυτοκίνητο με λοστό – «Κρεμάστηκαν όλοι μαζί πάνω στην πόρτα και την τραβούσαν»

Τέσσερις ανήλικοι επιχείρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να ανοίξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Πειραιά χρησιμοποιώντας λοστό. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα γειτονικού σπιτιού και προκάλεσε ζημιές στην πόρτα του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ψαρών, στα όρια του Κερατσινίου. Η ιδιοκτήτρια έχει ήδη κάνει μήνυση κατ’ αγνώστων για να δηλωθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, ενώ η επισκευή της πόρτας του αυτοκινήτου εκτιμάται περίπου στα 300 ευρώ.

Η ιδιοκτήτρια περιγράφει πώς αντιλήφθηκε τη φθορά: «Το αυτοκίνητο που φαίνεται στο βίντεο είναι δικό μου. Το κατάλαβα το πρωί της Δευτέρας, όταν είδα ότι η πόρτα είχε διπλώσει», λέει στο newsit.gr η ιδιωκτήτρια του οχήματος

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει το newsit.gr, oι δράστες προσπάθησαν επανειλημμένα να ανοίξουν την πόρτα: «Τα παιδιά είχαν έναν λοστό και προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα από πάνω. Μετά κρεμάστηκαν όλοι πάνω στην πόρτα και την τραβούσαν. Τελικά η πόρτα δεν άνοιξε, αλλά λύγισε».

Λίγα λεπτά αργότερα η παρουσία ενός απορριμματοφόρου οδήγησε τους ανήλικους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια: «Μόλις είδαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν το αυτοκίνητο και ότι υπήρχε πιθανότητα να τους δουν, έφυγαν».

Η ίδια αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά στη γειτονιά: «Από ό,τι έχω ακούσει, έχουν γίνει και άλλα παρόμοια περιστατικά στη γειτονιά. Μάλιστα συγγενικό μου πρόσωπο μου είπε ότι του είχαν χαράξει το αυτοκίνητο και έχουν συμβεί και άλλες μικροφθορές».

«Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι είναι πολύ άσχημο να προσπαθούν να κλέψουν ξένες περιουσίες», καταλήγει η ίδια, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την ταλαιπωρία και τα έξοδα που προκάλεσε η ενέργεια των δραστών. Μάλιστα δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει καταγραφεί στην γειτονιά, καθώς έχουν διαρρήξει και άλλα οχήματα».