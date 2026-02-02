Πέλλα: 65χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από «λογιστές» – Της έκλεψαν αντικείμενα αξίας 25.000 ευρώ

Ακόμα μία γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τη μέθοδο του «λογιστή», με την 65χρονη από τα Γιαννιτσά Πέλλας να χάνει αντικείμενα αξίας χιλιάδων ευρώ.

Όπως κατήγγειλε η 65χρονη για την απάτη, άγνωστος την κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι της στην Πέλλα.

Η γυναίκα φαίνεται πως πείστηκε και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι της ένας νεαρός άντρας, στον οποίο παρέδωσε πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του «εισπράκτορα», ενώ, όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Τα στοιχεία του ατόμου που κάλεσε την παθούσα παραμένουν άγνωστα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.