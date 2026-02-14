Ελλάδα

Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και έκλεψε χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ από ανήλικη

Ο δράστης μίλησε μέσω τηλεφώνου με ανήλικη και την έπεισε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Απατεώνες «χτύπησαν» και πάλι και εξαπάτησαν ανήλικη στην Πέλλα στις 31 Ιανουαρίου του 2026, αποσπώντας χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, μέσω τηλεφωνικής απάτης και τη μέθοδο του λογιστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας για την απάτη, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο ενός σπιτιού στην Πέλλα, όπου συνομίλησε με ανήλικη και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άλλος συνεργός του, ενώ ο ημεδαπός άνδρας τον περίμενε σε αυτοκίνητο για να διαφύγουν.

Για αυτή την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται μάλιστα ότι σε βάρος του ημεδαπού άνδρα έχει σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία, για τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε την ίδια ημέρα σε περιοχή της Πέλλας, όπου παρέλαβε από ημεδαπή γυναίκα κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
99
90
88
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Κακοκαιρία «χτυπά» πολλές περιοχές της χώρας – Χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνεμοι έως 9 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Το Κατάκολο εκπέμπει SOS από την κακοκαιρία: Ο βράχος 40 τόνων συνεχίζει να απειλεί σπίτια – Δεν έχουν τέλος οι κατολισθήσεις
Ο βράχος που έχει μέγεθος μικρού φορτηγού, έχει ισορροπήσει προσωρινά στην πλαγιά - Εκκενώθηκαν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευθεία του - Δεν σταματούν οι πτώσεις δέντρων, έκλεισαν και δρόμοι
Βουνό
Newsit logo
Newsit logo