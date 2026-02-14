Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και έκλεψε χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ από ανήλικη

Απατεώνες «χτύπησαν» και πάλι και εξαπάτησαν ανήλικη στην Πέλλα στις 31 Ιανουαρίου του 2026, αποσπώντας χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ, μέσω τηλεφωνικής απάτης και τη μέθοδο του λογιστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας για την απάτη, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο ενός σπιτιού στην Πέλλα, όπου συνομίλησε με ανήλικη και προσποιούμενος τον λογιστή ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταμετρηθούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άλλος συνεργός του, ενώ ο ημεδαπός άνδρας τον περίμενε σε αυτοκίνητο για να διαφύγουν.

Για αυτή την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σημειώνεται μάλιστα ότι σε βάρος του ημεδαπού άνδρα έχει σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία, για τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που έγινε την ίδια ημέρα σε περιοχή της Πέλλας, όπου παρέλαβε από ημεδαπή γυναίκα κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ