«Περίμεναν πώς και πώς να πάνε να δουν τον ΠΑΟΚ» – «Όλοι είναι κάτω από 30 ετών» λέει φίλος των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας

«Πήγαιναν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό» περιγράφει ο άνθρωπος που είδε κάποιους από τους φιλάθλους, λίγες ώρες πριν το μοιραίο ταξίδι
Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Συντρίμμια από το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

«Τα παιδιά δεν ήταν πάνω από 30» λέει ιδιοκτήτης ψητοπωλείου που γνώριζε τρία από τα θύματα του μοιραίου τροχαίου στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί» περιγράφει στο LiveNews ο Σάκης Λαγογιάννης, που είδε τα παιδιά λίγες ώρες πριν αναχωρήσουν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα αλλά δυστυχώς έμελλε να χάσουν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. 

«Ήταν χαρούμενοι. Πάντα ήταν χαρούμενοι, σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό πήγαιναν» λέει ο κ. Λαγογιάννης.

«Το περιμείναν πώς και πώς αλλά η κατάληξη ήταν τραγική» είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο, συγκλονισμένος κι εκείνος με την τραγική εξέλιξη που είχε αυτό το ταξίδι. 

Ελλάδα
