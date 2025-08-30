Ελλάδα

Περιπέτεια εν πλω με το απογευματινό δρομολόγιο Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα λόγω καταιγίδας

Πολλοί επιβάτες ένιωσαν φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης
Καράβι

Μεγάλη ταλαιπωρία έζησαν οι επιβάτες του απογευματινού δρομολογίου από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 17:30, όταν το πλοίο βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη καταιγίδα.

Σύμφωνα με το epirusgate, το πλοίο από Κέρκυρα επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τα μέλη του πληρώματος να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσδεση.

Όπως αναφέρουν επιβάτες, πολλοί ένιωσαν φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης.

Τελικά, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Ένας εκ των επιβατών κατέγραψε σε βίντεο τις στιγμές της περιπέτειας, όπου αποτυπώνονται οι δύσκολες συνθήκες εν πλω.

