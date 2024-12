Περισσότερα δώρα, περισσότερες γιορτινές εμπειρίες με το Vodafone Thank you και το Lucky Wheel αυτές τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος που όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία. Η αγάπη, η ζεστασιά και η χαρά γεμίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ όλοι αναζητούμε τρόπους να μοιραστούμε εμπειρίες με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τα δώρα έχουν την τιμητική τους και μικροί και μεγάλοι δεν λέμε «όχι» σε εκπλήξεις που θα κάνουν τις ημέρες αυτές ακόμα πιο συναρπαστικές. Στη γιορτινή ατμόσφαιρα, με τη Vodafone έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε ακόμα περισσότερα δώρα. Εκτός από τις μοναδικές προσφορές σε αγαπημένες μάρκες που θα βρούμε στο Vodafone Thank you για τις αγορές μας αυτές τις μέρες, μπορούμε να γυρίσουμε τον γιορτινό τροχό της Vodafone και να κερδίσουμε καθημερινά πάνω από 130 δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπούμε στο My Vodafone app μέσω του προφίλ κινητής, να πάρουμε κωδικό από το Vodafone Thank you και αυτόματα έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε τον τροχό κάνοντας τις γιορτές μας ακόμα πιο λαμπερές.

Χαρά και δώρα με κάθε γύρισμα

Το Vodafone Thank you έχει γίνει εδώ και καιρό αγαπημένο πρόγραμμα για χιλιάδες συνδρομητές Vodafone, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν καθημερινές εκπτώσεις και προσφορές σε κορυφαίες και αγαπημένες μάρκες. Φέτος, η Vodafone προσφέρει μια συναρπαστική ενέργεια, που φέρνει ακόμα περισσότερα δώρα και εκπλήξεις στους πελάτες της.

Πώς μπορούν οι συνδρομητές Vodafone να πάρουν μέρος;

Η συμμετοχή στο Lucky Wheel από το Vodafone Thank you είναι απλή και γρήγορη. Μπες στην εφαρμογή My Vodafone μέσω του προφίλ κινητής, πάρε κωδικό Vodafone Thank you καθημερινά, βρες το κουμπί «Παίξε Lucky Wheel» και ξεκίνα να σκορπίζεις χαρά γύρω σου. Με κάθε κωδικό Vodafone Thank you, έχεις την ευκαιρία να γυρίσεις τον τροχό και να κερδίσεις ένα από τα 130 δώρα κάθε μέρα ή μια συμμετοχή στη μεγάλη εβδομαδιαία κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εβδομάδας.

Τα βήματα είναι εύκολα:

1) Κατέβασε ή μπες στο My Vodafone App

2) Βρες το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you

3) Απόκτησε έναν Vodafone Thank you εκπτωτικό κωδικό για αγαπημένες μάρκες

4) Κάθε Vodadone Thank you κωδικός είναι μια ευκαιρία να γυρίσεις τον τυχερό τροχό

5) Γύρνα τον τροχό και διεκδίκησε μοναδικά δώρα ή συμμετοχή στις μεγάλες εβδομαδιαίες κληρώσεις.

Καθημερινά δώρα με ένα «κλικ»

Κάθε μέρα, από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2025, οι συνδρομητές Vodafone, έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα από 130 δώρα από αγαπημένες μάρκες:

Δωροεπιταγές €30 από τον AB Βασιλόπουλο

Δωροεπιταγές €30 από την adidas

Δωροεπιταγές €30 από τα Factory Outlet.

Δωροεπιταγές €25 από τα Public

Δωροεπιταγές €20 από τα καταστήματα Μουστάκας

Δωροεπιταγές €10 από τα καταστήματα Vodafone

Δωροεπιταγές €10 από το efood

Δωροεπιταγές €10 από τα Sephora

Καφέδες και ροφήματα από τα Coffee Island

Και έχει συνέχεια η χαρά! Κάθε εβδομάδα, μπορείς να κερδίσεις συμμετοχή στην εβδομαδιαία κλήρωση για ακόμα περισσότερα δώρα:

Δωροεπιταγή αξίας €300 από τα AB Βασιλόπουλος

iPhone 15 Plus.

Και, το αποκορύφωμα έρχεται με το απόλυτο δώρο: την τελευταία εβδομάδα ένας τυχερός συνδρομητής θα κερδίσει ένα super ταξίδι 5 ημερών στην Ισλανδία για 2 άτομα για να δει από κοντά το Βόρειο Σέλας.

Συνεργάτες και αγαπημένες μάρκες για ξεχωριστές εμπειρίες κάθε μέρα

Το Vodafone Thank you είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης και η δυνατότητα της Vodafone να δείξει την εκτίμησή της στους συνδρομητές της με προσφορές και εκπτώσεις που καλύπτουν κάθε τομέα της καθημερινότητάς τους. Από τη μόδα και την ψυχαγωγία μέχρι την τεχνολογία και τη γαστρονομία, οι συνεργασίες της Vodafone με κορυφαίες μάρκες προσφέρουν εμπειρίες για κάθε γούστο.

Παράλληλα, με το Lucky Wheel από το Vodafone Thank you, η Vodafone συμβάλλει ώστε αυτές οι γιορτές να είναι γεμάτες με ακόμα περισσότερη χαρά και δώρα για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες και όρους συμμετοχής, μπείτε τώρα στο www.vodafone.gr/luckywheel και www.vodafone.gr/diagonismoi/diagonismos-lucky-wheel.