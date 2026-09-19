Ελλάδα

Περιστέρι: Καφετέρια ήταν «ορμητήριο» για διακίνηση ναρκωτικών – Συνελήφθη ο 33χρονος ιδιοκτήτης

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε κοκαΐνη σε μορφή «κρακ», κάνναβη, πιστόλι, ζυγαριές ακριβείας και πλαστά χαρτονομίσματα
Ναρκωτικά
Photo / ΕΛΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Καφετέρια στο Περιστέρι φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, να χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» ένας 33χρονος ιδιοκτήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ μαζί του συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στο κατάστημα.

Η υπόθεση στο Περιστέρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διερεύνησε καταγγελίες για άτομο που φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών, έχοντας ως βάση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στα ίχνη του 33χρονου.

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο σπίτι του όσο και στην καφετέρια που διατηρεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», 12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη ένα πιστόλι με γεμιστήρα, δύο αεροβόλα πιστόλια, μεγάλο αριθμό από νάιλον συσκευασίες, τέσσερα πλαστά χαρτονομίσματα και το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας της καφετέριας, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του εντοπίστηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
156
110
101
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα
Η γιατρός που συμμετείχε στην εκπαίδευση τον ευχαριστεί, σύμφωνα με ανάρτησή της, για την εκπαίδευση στη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να μπορεί να την εφαρμόσει και η ίδια
Γιατροί Μαζωνάκη
5
Newsit logo
Newsit logo