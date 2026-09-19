Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το ΕΡΤnews φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να καταγράφηκε στις 20 Μαΐου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ο προφυλακισμένος γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίζεται να εφαρμόζει σε ασθενή θεραπεία με βλαστοκύτταρα, την οποία παρουσιάζει ως μέθοδο ολιστικής ευεξίας.

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Η γιατρός που συμμετείχε στην εκπαίδευση τον ευχαριστεί, σύμφωνα με ανάρτησή της, για την εκπαίδευση στη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να μπορεί να την εφαρμόσει και η ίδια.

Όπως προκύπτει από διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο, η συγκεκριμένη γιατρός εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, η οποία δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους τομείς της αναγεννητικής ιατρικής, της δερματολογίας, της αισθητικής ιατρικής και της έρευνας γύρω από τα βλαστοκύτταρα.

Η καταγγελία ζευγαριού για διάγνωση σοβαρών ασθενειών

Την ίδια ώρα, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της γιατρού που έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Άνδρας καταγγέλλει ότι η γιατρός φέρεται να είχε διαγνώσει στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και να της είχε χορηγήσει βιταμίνες και συμπληρώματα.

«Η γυναίκα μου ήρθε σπίτι έντρομη. Πριν ξεκινήσει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες και τα σκευάσματα. Ήταν μια σακούλα πράγματα», υποστηρίζει ο καταγγέλλων.

Ανησυχώντας μήπως αντιμετωπίζει και ο ίδιος κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, αποφάσισε να επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο.Όπως περιγράφει, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων, όπως αναφέρει, χρήση μηχανημάτων και βιοσυντονισμός.

«Με έβαλε σε κάποιο μηχάνημα, καθόμουν εκεί σε κάποια ηλεκτρόδια, σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Για μιάμιση ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος. Το υπέστην αυτό γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει», αναφέρει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του, του έγινε αιμοληψία και του παρουσιάστηκε το δείγμα αίματος με τον ισχυρισμό ότι περιείχε μικρόβια.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τον ίδιο, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι φέρεται να διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε το πρόβλημα υγείας που τους είχε αναφερθεί.

Ακολούθησε προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

«Με πήραν οι ίδιοι μετά από δύο-τρεις ημέρες και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλα νόμιμο. Της λέω: “Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή”. Δεν πήρα ποτέ απάντηση», υποστηρίζει ο καταγγέλλων.

Πώς εξετάζονται οι καταγγελίες στον ΙΣΑ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μια καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο. Σε περιπτώσεις όπου τίθεται ζήτημα κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή ή το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να υποβληθεί χωρίς την καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Οι καταγγελίες εξετάζονται αρχικά από τη νομική υπηρεσία. Εφόσον δεν προκύψουν νομικά κωλύματα, διαβιβάζονται στο διοικητικό τμήμα, όπου εξετάζεται εάν θα αρχειοθετηθούν ή θα ακολουθήσει περαιτέρω διερεύνηση.

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται και η άποψη του καταγγελλόμενου. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από 17 μέλη, αποφασίζει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό όργανο για περαιτέρω εξέταση.