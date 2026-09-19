Φωτιά στη Χαλκίδα δίπλα σε κατοικημένη περιοχή: Φωτογραφίες από το σημείο

Συναγερμός σήμανε στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (19.09.2026) στη Χαλκίδα, καθώς φωτιά ξέσπασε κοντά στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά στη Χαλκίδα καίει ξερά χόρτα, ενώ προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή, ο οποίος φέρεται να «έσκασε» και στην περιοχή – αυτή την ώρα – δεν υπάρχει ρεύμα.