Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκίδα δίπλα σε κατοικημένη περιοχή: Φωτογραφίες από το σημείο

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας - Οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα
Φωτιά στη Χαλκίδα
Πυκνοί καπνοί από τη φωτιά σε περιοχή της Χαλκίδας
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Συναγερμός σήμανε στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (19.09.2026) στη Χαλκίδα, καθώς φωτιά ξέσπασε κοντά στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά στη Χαλκίδα καίει ξερά χόρτα, ενώ προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Φωτιά στη Χαλκίδα
Φωτιά στη Χαλκίδα
evoia fotia
Φωτιά στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή, ο οποίος φέρεται να «έσκασε» και στην περιοχή – αυτή την ώρα – δεν υπάρχει ρεύμα.

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Ελλάδα
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