Φθιώτιδα: Απάτες άνω των 95.000 ευρώ σε ηλικιωμένους – Παρίσταναν τους λογιστές

Πάνω από 95.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν από ηλικιωμένους επιτήδειοι που φέρονται να βρίσκονται πίσω από τέσσερις απάτες στη Φθιώτιδα. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν το τέχνασμα του «λογιστή» και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια έπαιρναν.

Οι τέσσερις απάτες στη Φθιώτιδα σημειώθηκαν μέσα στον Αύγουστο του 2026 και εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν ταυτοποιηθεί δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν σε δύο διαφορετικές εγκληματικές ομάδες που χρησιμοποιούσαν παρόμοια μεθοδολογία.

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Το κόλπο ήταν συγκεκριμένο. Οι δράστες επικοινωνούσαν με ηλικιωμένους και, παριστάνοντας τους λογιστές, τους έλεγαν ότι υπήρχε ζήτημα με την εφορία και ότι κινδύνευαν να πληρώσουν πρόστιμο. Με αυτό το πρόσχημα, τους έπειθαν να βάλουν χρήματα και τιμαλφή μέσα σε πάνινες σακούλες.

Ο ένας από τους δύο άνδρες που ταυτοποιήθηκαν φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις που σημειώθηκαν στις 7 Αυγούστου, σε περιοχές του Δομοκού και της Στίρφακας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο που ανήκει στον ίδιο, τόσο για τις μετακινήσεις τους όσο και για την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών και τη διαφυγή τους.

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Σε άλλες δύο υποθέσεις φέρεται να εμπλέκεται ο δεύτερος άνδρας που ταυτοποιήθηκε. Οι συγκεκριμένες απάτες έγιναν στις 28 Αυγούστου σε περιοχές της Λαμίας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου για τη διευκόλυνση της δράσης της ομάδας.

Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε αργότερα σε περιοχή της Αττικής και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν έχουν ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται και με άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.