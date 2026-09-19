Άγρια καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου στον Κορυδαλλό για κλοπές μηχανών

Στη σύλληψη ενός 30χρονου σε μοτοσικλέτα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές μηχανών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταδίωξη στον Κορυδαλλό, το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο (19.09.2026), αστυνομικοί που περιπολούσαν στα Καμίνια έκριναν ύποπτη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

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Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Κορυδαλλού. Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσυκλέτα ήταν κλεμμένη.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω, όπου από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ως δράστης ακόμη τεσσάρων κλοπών δικύκλων, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή.

Κατά την ίδια πηγή, ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίαζε τις καλωδιώσεις των δικύκλων και να τα έθετε σε λειτουργία χωρίς τη χρήση κλειδιών, προκειμένου να τα κλέψει.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.