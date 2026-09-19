Ελλάδα

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία με παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο

Τουρκικά UAV έκαναν πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο
Ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Heron
Ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Heron / EUROKINISSI / Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης
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Νέα πρόκληση από την Τουρκία στο Αιγαίο την Παρασκευή (19.09.2026) με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από UAV.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας πάνω από το Αιγαίο αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδικότερα, τουρκικά UAV πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών και τέσσερις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr

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