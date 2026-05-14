Υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού φέρεται να μπλέχτηκε στα δίχτυα τράτας μεταξύ Άνδρου και Τήνου – «Συνεχίζει κανονικά στην άσκηση» λένε πηγές

Παρά το ατύχημα, το υποβρύχιο δεν έχασε την πρόωσή του και έχει ήδη αναδυθεί - Το υποβρύχιο συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά στην άσκηση
Στα δίχτυα μια τράτας φαίνεται πως έπεσε την Πέμπτη (14.05.2026) ένα υποβρύχιο κλάσης Παπανικολής (Type 214) του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που έπλεε μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Το υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού βρισκόταν στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή στο πλαίσιο της άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 26».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το υποβρύχιο δεν έχασε την πρόωσή του, ενώ έχει ήδη αναδυθεί, σύμφωνα με το OnAlert.gr.

Στην περιοχή βρίσκεται και σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Πηγές του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνουν πως: «Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας».

Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση, σημειώνουν

Τέλος κατά τις ίδιες πηγές σημειώνεται πως το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση. 

