Περιστέρι: Προφυλακιστέος ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που τραυμάτισε αστυνομικό κατά την καταδίωξη του

Ο δεύτερος οδηγός που εμπλέκεται στην υπόθεση αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από τον 20χρονο στο Περιστέρι
Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από τον 20χρονο στο Περιστέρι

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9/2025), μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο κέντρο της Αθήνας, παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό στο Περιστέρι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο δεύτερος οδηγός που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, γιός επιχειρηματία που κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον αστυνομικό στο Περιστέρι, ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν αντιλήφθηκε πως οι άνδρες που τον καταδίωκαν ήταν αστυνομικοί, καθώς επέβαιναν σε συμβατικά αυτοκίνητα και τον στόχευαν με τα όπλα τους, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας.

Ο συνήγορος του, Νικόλας Αλετράς, χαρακτήρισε την απόφαση για προσωρινή κράτηση «σοκαριστική και ιδιαίτερα σκληρή» σε σχέση με αντίστοιχες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι «η ειδοποιός διαφορά σε αυτήν την υπόθεση είναι πως το θύμα είναι αστυνομικός». Όπως πρόσθεσε, ο 20χρονος δεν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Σε βάρος του 20χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Αντίθετα, ο δεύτερος οδηγός αντιμετώπισε μόνο πλημμεληματικές κατηγορίες αφού ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι μόλις αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών σταμάτησε αμέσως.

