Ελλάδα

Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

Οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσα στα στενά του Κορυδαλλού και αναζητούνται από τις Αρχές, που διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους
περιπολικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19.2.26) στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε δρόμο της περιοχής.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, περίπου στις 4 τα ξημερώματα εξερράγη χειροβομβίδα στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό.

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

Οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσα στα στενά του Κορυδαλλού και αναζητούνται από τις Αρχές, που διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 4-5 οικοδομικών τετραγώνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
108
98
88
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένωση δικαστών και εισαγγελέων: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη για τα Τέμπη
«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης»
Στιγμιότυπο από την τραγωδία στα Τέμπη
«Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το δυστύχημα των εργατών στη Βάρη
Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία»
κρεβάτια νοσοκομείου
Newsit logo
Newsit logo