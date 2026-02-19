Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19.2.26) στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε δρόμο της περιοχής.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, περίπου στις 4 τα ξημερώματα εξερράγη χειροβομβίδα στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό.

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

Οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσα στα στενά του Κορυδαλλού και αναζητούνται από τις Αρχές, που διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 4-5 οικοδομικών τετραγώνων.