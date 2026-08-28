Ελλάδα

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε μωράκι 18 μηνών και το 14χρονο αδερφάκι του που πήγε να το σώσει

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από συγγενείς τους
Φίδι
Φίδι / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Χριστίνα Ταβαντζοπούλου
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Δύο αδερφάκια δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στον Μαραθώνα περίπου στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026), με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα αγοράκι περίπου 18 μηνών και το μεγαλύτερο αδερφάκι του, ηλικίας περίπου 14 ετών, τα οποία δάγκωσε η οχιά στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρότερο παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού όταν δέχθηκε το δάγκωμα.

Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο αδερφάκι φέρεται να πλησίασε προκειμένου να απομακρύνει το μικρότερο παιδί από το φίδι και δέχθηκε και εκείνο δάγκωμα.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από συγγενείς τους.

Το μικρότερο παιδί, το οποίο φαίνεται να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στην εντατική και του χορηγήθηκε αντίδοτο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται και εξελίσσεται.

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