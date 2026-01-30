Ελλάδα

Πέθανε ο Βασίλειος Τζίγκος, δήμαρχος των Φιλιατών σε ηλικία 69 χρόνων: Νοσηλευόταν για μέρες στο «Λαϊκό»

Έγινε δήμαρχος τον Οκτώβριο του 2023
Βασίλειος Τζίγκος
Ο Βασίλειος Τζίγκος / Φωτογραφία από «Δήμος Φιλιατών»

Σε ηλικία 69 χρόνων άφησε την τελευταία του πνοή ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλειος Τζίγκος.

Ο δήμαρχος Φιλιατών έφυγε από τη ζωή σήμερα (30.01.2026) το πρωί, στο Λαϊκό νοσοκομείο Αθηνών όπου νοσηλευόταν ημέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο θάνατος του Βασίλειου Τζίγκου έχει βυθίσει στον θάνατο την περιοχή και τους συγγενείς του.

Η κηδεία του θα γίνει στους Φιλιάτες ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

Ο Βασίλειος Τζίγκος είχε αναλάβει καθήκοντα, τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχε βγει δήμαρχος με ποσοστό 53,19%, έναντι 46,81% του Πέτρου Κατσάρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
112
75
49
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού: Η χρήσιμη εφαρμογή ΑΙ που παραμένει αναξιοποίητη – «Οι γιατροί δεν την χρησιμοποιούν γιατί δεν τη ξέρουν»
Ένας γιατρός περιγράφει την εμπειρία του για τον Ψηφιακό Βοηθό Γιατρού - Τι είναι, πως χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να βοηθήσει ασθενή και γιατρό ως προς τη διάγνωση
Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού: Η χρήσιμη εφαρμογή ΑΙ που παραμένει αναξιοποίητη – «Οι γιατροί δεν την χρησιμοποιούν γιατί δεν τη ξέρουν»
Έρχονται έντονες βροχές και καταιγίδες - «Ζόρικη» κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Την Κυριακή αναμένεται η κακοκαιρία να επηρεάσει όλη τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, με φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα
Βροχή στην Αθήνα
Δάκρυσε η Θεσσαλονίκη για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σπαραγμός στην Τούμπα στην συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού
Σε Ευκαρπία, Στεφανινά Θεσσαλονίκης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας σήμερα και αύριο οι κηδείες των 7 θυμάτων του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία
Υποδοχή των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ
11
Στο μικροσκόπιο οι 6 φάκελοι αδειοδότησης του εργοστασίου Βιολάντα - Το προπάνιο, οι μαρτυρίες και τα επόμενα βήματα της έρευνας
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν εγκατεστημένοι ανιχνευτές διαρροής αερίων
Η επιχείρηση κατάσβεσης
6
Καιρός σήμερα: Θυελλώδεις άνεμοι αγγίζουν τα 8 μποφόρ – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου
καιρος
Newsit logo
Newsit logo