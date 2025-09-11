Ελλάδα

Πετράλωνα: 4 άτομα επιτέθηκαν και απείλησαν 17χρονο μέσα στην αυλή του σχολείου του

Οι δράστες μπούκαραν στο σχολείο και του επιτέθηκαν κρατώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο
Ακόμα ένα ακραίο περιστατικό βίας σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη (11/9/2025), στα Πετράλωνα όπου τέσσερα άτομα επιτέθηκαν και έδειραν έναν 17χρονο στο προαύλιο Λυκείου της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο 17χρονος ήταν στην αυλή του σχολείου του όταν ξαφνικά δύο 18χρονοι, ένας 19χρονος και ένας ακόμη δράστης αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, μπούκαραν στον χώρο του σχολείου, πλησίασαν τον ανήλικο, του επιτέθηκαν με τη χρήση βίας και τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο.

Ευτυχώς οι καθηγητές αντιλήφθηκαν την κατάσταση και πήγαν γρήγορα προς το μέρος του παιδιού με αποτέλεσμα οι δράστες να τον αφήσουν και να αποχωρήσουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο πήγαν γρήγορα αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν 4 υπόπτους, ενώ ο μαθητής και η μητέρα του κατέθεσαν μήνυση στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως.

Εν τέλη αποδείχτηκε ότι οι τρεις από τους τέσσερις δράστες είναι γνωστοί του θύματος, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και προσαχθεί η μητέρα του ενός.

