Πέτρος Φιλιππίδης: «Αν του ζητήσει συγνώμη η πρώτη καταγγέλλουσα, δεν θα ζητήσουμε την καταδίκη της» λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση με μήνυση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας. Όπως λέει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ηθοποιό, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στις 9 Μαρτίου θα εκδικαστεί η υπόθεση μετά την καταγγελία σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε, πως εξαιτίας των ισχυρισμών που είχε διατυπώσει η πρώτη καταγγέλλουσα, ο Πέτρος Φιλιππίδης παρέμεινε στη φυλακή για 11 μήνες. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο δημοφιλής ηθοποιός αθωώθηκε. Καταδικάστηκε όμως, για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή την φορά αλλάζουν οι ρόλοι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης δεν είναι κατηγορούμενος. Αυτή τη φορά κατηγορούμενη είναι η πρώτη καταγγέλλουσα η οποία απέδωσε στον κύριο Φιλιππίδη δυο τετελεσμένους βιασμούς. Ήταν η καταγγελία της που τον οδήγησε στην προσωρινή κράτηση για 11 μήνες και αθωώθηκε ομοφώνως 7-0 με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως.

Έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας για ψευδή καταμήνυση και εκδικάζεται αυτή η δίκη στις 9 Μαρτίου όπου θα είναι αυτή κατηγορούμενη και θα την ρωτήσει το δικαστήριο “υπήρχε βιασμός που τον είχες ξεχάσει και στον θύμισε ο φίλος σας;” γιατί ακούσαμε κι αυτό, ότι μια γυναίκα που μπορεί να έχει βιαστεί θα το έχει ξεχάσει και θα της το θυμίσει ένας φίλος της. Αυτό εκδικάζεται τώρα, είναι κατηγορούμενη η κυρία.

Για την προφυλάκιση αποφάσισαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας στηριζόμενοι στην κατηγορία αυτής της γυναίκας που είπε δυο φορές «με βίασε», όχι απόπειρα, «με βίασε» και ακυρώθηκε ομοφώνως. Ήταν η πιο βαριά κατηγορία που οδήγησε στην κράτηση. Μπορεί μια γυναίκα να ξεχάσει τον βιασμό της; Αυτό το βίωμα δεν ξεχνιέται ποτέ, γι’ αυτό και αθωώθηκε ο Φιλιππίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σας λέω ότι αν ζητήσει αυτή η γυναίκα μια συγγνώμη που του στέρησε την ελευθερία του και πει “έκανα ένα λάθος” να ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή εμείς δεν θα ζητήσουμε την καταδίκη, το δεχόμαστε το λάθος. Δεν είναι άνθρωπος ο Φιλιππίδης που θέλει να βάλει φυλακή καμία γυναίκα».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηθοποιός σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον νομικό αγώνα για την αθώωσή του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.