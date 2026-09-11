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Πέτρου Ράλλη: Κινηματογραφική καταδίωξη και άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών – 1 τραυματίας και 3 συλλήψεις, δείτε βίντεο από το επεισόδιο

Mηχανή έκλεισε τον δρόμο στο ΙΧ με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει την μοτοσικλέτα και να την ρίξει σε μία κολώνα
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
Πέτρου Ράλλη: Κινηματογραφική καταδίωξη και άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών – 1 τραυματίας και 3 συλλήψεις, δείτε βίντεο από το επεισόδιο
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Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026) στην Πέτρου Ράλλη, κατά τη καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο τσακωμό των δύο οδηγών. Τρεις συλλήψεις για το περιστατικό.

Το επεισόδιο ξεκίνησε στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, όταν για άγνωστο λόγο, οι οδηγοί της μηχανής και του αυτοκινήτου ξεκίνησαν να τσακώνονται. Γρήγορα ξεκίνησε η καταδίωξη του ΙΧ με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να συνεχίσουν την λογομαχία τους στον Κορυδαλλό, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας.

Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί… Στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κέκροπος, η μηχανή έκλεισε τον δρόμο στο ΙΧ με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει την μοτοσικλέτα και να την ρίξει σε μία κολώνα.

Λίγα λεπτά αργότερα, μία άλλη μοτοσυκλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του ΙΧ στο κεφάλι. 

Από το τροχαίο, τραυματίστηκε ο αναβάτης της πρώτης μηχανής που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο.

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή πέντε ανδρών, ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι τρεις, ενώ έχει ταυτοποιήσει ακόμα έναν άνδρα, που συμμετείχε στο επεισόδιο.

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