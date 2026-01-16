Συμβαίνει τώρα:
Πιερία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η 34χρονη για τη δολοφονία του συντρόφου της στη Λεπτοκαρυά

«Αποτελεί βάλσαμο για την ψυχή του πατέρα του θύματος και ολόκληρης της οικογένειας τους που βιώνουν ένα βαρύτατο πένθος»
Άγγελος Λαμπίδης

Σε ισόβια καταδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, η 34χρονη, για τη φρικτή δολοφονία του συντρόφου της στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Ο άνθρωπος βρέθηκε θαμμένος στην αυλή… 

Όπως δήλωσε ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Βασίλης Νουλέζας, για την υπόθεση της δολοφονίας στην Πιερία και την καταδίκη της 34χρονης, το δικαστήριο «την καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα απολύτως ελαφρυντικό, όπως άλλωστε της αξίζει».

Ολόκληρη η δήλωση του Βασίλη Νουλέζα:

«Το δικαστήριο μετά από μία εξαντλητική διήμερη ακροαματική διαδικασία που διεύθυνε δικονομικά ορθά, η κυρία πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας, επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης κατόπιν πρότασης της κυρίας εισαγγελέως έδρας χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων Αρθρ 84 ΠΚ όπως πρότερου σύννομου βίου η έμπρακτης μεταμέλειας και απορρίπτοντας τον αυτοτελή ισχυρισμό που προέβαλε η κατηγορούμενη περί ελαττωμένου μειωμένου καταλογισμό εξαιτίας της συχνής χρήσης αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών και οδηγείται πλέον στη φυλακή.

Το γεγονός ότι δυσχέρανε παρεμπόδισε και αποπροσανατολίσει την ανάκριση τις έρευνες για την ανεύρεση του Κωσταντίνου Σιαμήτρα ότι τον ενταφίασε με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος και να απαλλαγεί από την σορό του που έπεσε θύμα δολοφονικής εγκληματικής ενέργειας από την κατηγορούμενη που έδειξε ότι είναι αμετανόητη αδίστακτη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη διεστραμμένη
επικύρωσε δέχθηκε την πρόταση την εισαγγελική και την καταδίκασε ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα απολύτως ελαφρυντικό όπως άλλωστε Της αξίζει.
Η αμείλικτη και αυστηρή αυτή τιμωρία δείχνει πρώτον ότι απονέμεται ορθά η δικαιοσύνη και αποτελεί βάλσαμο για την ψυχή του πατέρα του θύματος Μιχαήλ Σιαμήτρα και ολόκληρης της οικογένειας τους που βιώνουν ένα βαρύτατο πένθος».

