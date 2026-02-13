Πιερία: Θρίλερ με τον απανθρακωμένο 48χρονο – Του έλειπαν δύο δόντια και κάποια οστά 

Πολλά είναι ερωτήματα που ζητούν απάντηση στην υπόθεση του 48χρονου άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό όχημά του στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία με την υπόθεση να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (06.02.2026) στην Πιερία με τα ευρήματα στην απανθρακωμένη σορό να εξετάζονται προσεκτικά.

Ο 48χρονος ζούσε όταν ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημα ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι του λείπουν τα μπροστινά δόντια του και κάποια οστά από το σώμα του.

Πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο, τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Star, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ένα ύποπτο εύρημα στο κεφάλι, μια αιμορραγική διήθηση, η οποία προκαλείται από χτύπημα. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι λείπει ένα τμήμα από τον λαιμό του άνδρα. Πρόκειται για το υοειδές οστό, το οποίο ούτε αφαιρείται, ούτε καίγεται.