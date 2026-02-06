Θρίλερ στην Πιερία: Βρέθηκε σορός μέσα σε καμένο αυτοκίνητο – Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

Ελλάδα

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026) στην Πιερία. Πυροσβέστες που δέχτηκαν κλήση για ανεξέλεγκτη φωτιά σε αυτοκίνητο, έσπευσαν στο σημείο βρίσκοντας μέσα στο κατεστραμμένο όχημα, σορό.

Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν τις 10:00 το πρωί, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτοκίνητο που ήταν σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ωστόσο βρέθηκε η σορός. Μέχρι στιγμής το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν και πρόκειται για άνδρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την απομάκρυνση της σορού όσο και για τη συλλογή στοιχείων που μπορεί να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Κάτοικοι τις περιοχής αναφέρουν πως μέσα στο όχημα βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

