Πιέσεις για παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» από γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα

Πολλοί ιδιώτες γιατροί, κλινικοεργαστηριακοί και εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων ζητούν να αποτραπεί η διακοπή του προγράμματος «Προλαμβάνω», που έχει ήδη αποδείξει την τεράστια αξία της για τη δημόσια υγεία, μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήδη από τα τέλη του 2024, μέσα από συντονισμένες ενέργειες και σε στενή συνεργασία με επιστημονικές ενώσεις, όπως η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, εξασφαλίστηκε η ομαλή ένταξη των ιδιωτών ιατρών στο δίκτυο του προγράμματος «Προλαμβάνω», το οποίο έχει προσφέρει πολλά στην δημόσια υγεία.

Η τρέχουσα κινητοποίηση του κλάδου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, έχει ήδη ξεκινήσει με σχετικά αιτήματα που αποστέλλουν οι φορείς προς το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας γίνεται αποδέκτης επιστολών από ενώσεις ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών (ΙΣΑ) και το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ που ζητούν την εξεύρεση μόνιμων πόρων.

Ειδικότερα, ζητείται η άμεση παράταση του χρόνου υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθούν οι προληπτικές εξετάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί, χωρίς να παρατηρηθούν κενά στην εξυπηρέτηση και χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες.

Επίσης, θεωρείται ζωτικής σημασίας η απρόσκοπτη πρόσβαση του πληθυσμού σε προληπτικούς ελέγχους στο διηνεκές, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια του υγειονομικού συστήματος.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στα σχετικά υπομνήματα που έχουν κατατεθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από τους εκπροσώπους των ιατρικών φορέων:

«Η επιτυχία του προγράμματος “Προλαμβάνω” είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέσω του προγράμματος αυτού, εκατομμύρια συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες στο παρελθόν είτε αμελούσαν, είτε αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης.

Το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να εντοπίσουν προβλήματα υγείας σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσουν έγκαιρα σε θεραπεία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής τους. Η συνέχιση του προγράμματος αυτού θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση της πρόληψης στον πληθυσμό, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) επισημαίνει, επίσης, πώς η επιτακτική ανάγκη να παραταθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζει με παρεμβάσεις του ο ιατρικός κόσμος της χώρας

«Σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ ήταν ο πρώτος φορέας που είχε παρέμβει προς την Πολιτεία, για τη συμμετοχή των ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολόγων και των βιοπαθολόγων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2024, σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, είχε υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Υγείας, επιτρέποντας τη συμμετοχή των ιδιωτών κλινικοεργαστηριακών ιατρών στο πρόγραμμα προς όφελος των πολιτών. Παράλληλα έκανε ημερίδες για την ενημέρωση πολιτών και ιατρών για το πρόγραμμα», τόνισα.

Η ακτινογραφία του «Προλαμβάνω»: Η απήχηση και τα αποτελέσματα ανά νόσημα

Η καθολική αποδοχή του «Προλαμβάνω» αποτυπώνεται στους αριθμούς. Συνολικά, πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν εξεταστεί προληπτικά μέχρι σήμερα στις ιδιωτικές και δημόσιες δομές, με περισσότερους από 120.000 να εντοπίζονται εγκαίρως με ευρήματα και να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση.

Αναλυτικότερα, η εικόνα ανά κατηγορία νοσήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Καρκίνος του μαστού (πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»):

Περίπου 500.000 γυναίκες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτική ψηφιακή μαστογραφία στα διαγνωστικά κέντρα.

Περισσότερες από 30.000 γυναίκες εντοπίστηκαν με ευρήματα σε πρώιμο, ιάσιμο στάδιο (οι οποίες δεν γνώριζαν ότι έπασχαν) και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική καθοδήγηση και υποστήριξη.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος:

Πάνω από 1,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν τις αιματολογικές εξετάσεις του πρώτου σταδίου (λιπιδαιμικό προφίλ κ.ά.) στα βιοπαθολογικά εργαστήρια.

Περισσότερα από 30.000 άτομα έλαβαν βοήθεια με παραπομπή στο δεύτερο στάδιο εξειδικευμένου ελέγχου από ιδιώτες καρδιολόγους για πιθανή στεφανιαία νόσο, ενώ 7.127 πολίτες παραπέμφθηκαν περαιτέρω για στοχευμένο έλεγχο ισχαιμίας.

Καρκίνος του παχέος εντέρου:

Έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια SMS σε δικαιούχους ηλικίας 50-69 ετών για τη δωρεάν προμήθεια self-test από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία.

Χιλιάδες πολίτες με θετικό δείγμα έχουν ήδη προχωρήσει δωρεάν στο επόμενο στάδιο της κλινικής συνεκτίμησης από γαστρεντερολόγο και διαγνωστικής κολονοσκόπησης.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας:

Περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια γυναίκες (21-65 ετών) έχουν λάβει τα άυλα παραπεμπτικά τους για δωρεάν προληπτικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα παρέχει κρίσιμη βοήθεια μέσω δωρεάν test Pap, μοριακού τεστ HPV DNA και κάλυψης για κολποσκόπηση και βιοψία σε όσες γυναίκες βρεθούν με θετικά ευρήματα από τους συμμετέχοντες ιατρούς.

«Προλαμβάνω»: Tα νέα προγράμματα για παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω» δεν σταματά στους παραπάνω ελέγχους, καθώς πρόσφατα εντάχθηκαν και υλοποιούνται δύο νέα, καινοτόμα υποπρογράμματα που στοχεύουν στη θωράκιση των πολιτών απέναντι στον ευρύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Παχυσαρκία ενηλίκων:

Αφορά περίπου 30.000 πολίτες με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή άνω του 37 με συνοδά νοσήματα.

Το πρόγραμμα καινοτομεί παρέχοντας όχι μόνο δωρεάν κλινική εκτίμηση και διατροφική συμβουλευτική, αλλά και δωρεάν χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων νέας γενιάς για την απώλεια βάρους (φάρμακα υψηλού κόστους).

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν λάβει ιατρική φροντίδα και πάνω από 2.000 έχουν ξεκινήσει τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Νεφρική δυσλειτουργία (Χρόνια Νεφρική Νόσος):

Απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες ηλικίας 30-70 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (κυρίως με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη).

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άυλα παραπεμπτικά (μέσω SMS) για δωρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις αίματος και ούρων στα βιοπαθολογικά εργαστήρια (όπως η μέτρηση κρεατινίνης και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης eGFR).

Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός της σιωπηλής αυτής νόσου, καθώς εκτιμάται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες πάσχουν από αυτή χωρίς να το γνωρίζουν στα αρχικά στάδια.

Πηγή: iatropedia