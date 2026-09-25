Πλάκα: Συγκλονιστικές εικόνες μετά την έκρηξη – Αγωνία για τους δυο ηλικιωμένους που μένουν στο κτίριο

Σοκάρουν τα πλάνα που εξασφάλισε το newsit.gr από την έκρηξη στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο είναι λίγα δευτερόλεπτα μετά από την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα όπου είναι εμφανές ότι επικρατεί πανικός. Άνθρωποι έχουν βγει στον δρόμο, πατώντας μέσα στα ερείπια την ίδια ώρα που οι συναγερμοί από τα αυτοκίνητα δημιουργούν ένα τρομακτικό σκηνικό.

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Από την έκρηξη έχει σηκωθεί στην περιοχή ένα κύμα σκόνης, αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί, ενώ διακρίνονται και οι πρώτοι αστυνομικοί που έχουν φτάσει στην περιοχή.

Από την έκρηξη το οστικό κύμα ήταν τεράστιο και όπως φαίνεται έχουν σπάσει πολλά τζάμια κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή.

Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (25.09.2026) το πρωί σε παλιό τριώροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου.

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Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Στο ισόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν διέμενε κάποιο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμέσως μετά την έκρηξη συγγενικά πρόσωπα των δύο ηλικιωμένων ατόμων αλλά και οι αρχές ψάχνουν να τους εντοπίσουν καθώς ακόμα κανείς δεν γνωρίζει αν την ώρα της έκρηξης ήταν στο διαμέρισμά τους ή είχαν φύγει. Την ίδια στιγμή ερευνάται που βρίσκονται και οι τρεις τουρίστριες που είχαν νοικιάσει το Airbnb του πρώτου ορόφου και θα έκαναν τσεκ άουτ σήμερα το πρωί.

Άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί αναζητούν στα χαλάσματα του κτιρίου τυχόν εγκλωβισμένους.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες βρέθηκαν ευρήματα αρχαιοκαπηλίας σε διπλανό κτίριο από αυτό που κατέρρευσε.

Στο σημείο έφτασε λίγο μετά τις 14:30 και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών της Πυροσβεστικής.