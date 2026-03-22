Πλαταμώνας: Κολώνα φωτισμού καταπλάκωσε 6χρονο στη μαρίνα

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / eurokinissi

Πρωτοφανές συμβάν συνέβη σε ιδιωτική μαρίνα στον Πλαταμώνα Πιερίας όταν ένα 6χρονο αγοράκι τραυματίστηκε την ώρα που έπαιζε με τους φίλους του.

Όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα του Σαββάτου (21.03.2026) στον Πλαταμώνα όταν το αγόρι επιχείρησε να σκαρφαλώσει στον σκουριασμένο στύλο ηλεκτροφωτισμού. Λόγω της φθοράς του, ο στύλος αποκολλήθηκε, πέφτοντας πάνω στον 6χρονο.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης κι από ‘κει κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Έρευνες για το συμβάν διεξάγονται από τις αρμόδιες Αρχές.

