ΠΟΕΔΗΝ για το μαχαίρωμα στο σχολείο στην Κυψέλη: «Από καθαρή τύχη γλύτωσε η 14χρονη»

Το νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε σχολείο στην Κυψέλη, όπου μαθήτρια χτύπησε με μαχαίρι συνομήλική της, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για «καθαρή τύχη» που έσωσε τη ζωή της τραυματισμένης 14χρονης μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην Κυψέλη.

Όπως ανέφερε, το μαχαίρι κατευθύνθηκε προς την κοιλιακή χώρα, αλλά η μαθήτρια πρόλαβε να βάλει το χέρι της για προστασία. «Το μαχαίρι κατευθύνθηκε στη κοιλιά και ευτυχώς το κορίτσι έβαλε το χέρι να προστατευθεί και σώθηκε.

Τα τραύματα με το μαχαίρι είναι στα δάχτυλα του χεριού και στη κοιλιακή χώρα», τόνισε και πρόσθεσε:

«Σήμερα διεκομίσθη με ΕΚΑΒ και αστυνομία 14χρονο κορίτσι μαχαιρωμένο μέσα σε σχολείο […] και νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ εκτός κινδύνου».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία, τονίζοντας ότι η κατάσταση της βίας στα σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και χρειάζονται άμεσα δραστικά μέτρα.

Έκκληση για την αυξανόμενη βία στα σχολεία

Συνεχίζοντας, ο κ. Γιαννάκος έθεσε το ερώτημα για την αδράνεια των αρμόδιων φορέων, προειδοποιώντας για κλιμάκωση της βίας: «Κλιμακώνεται η βία ανηλίκων μέσα σε σχολεία. Τα λέμε αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

Κάτι πρέπει να γίνει με την ενδοσχολική βία μεταξύ ανηλίκων γιατί μόνο πιστόλια δεν βγήκαν ακόμη. Επιτέλους τι περιμένουμε; Πρώτα να σκοτωθούν μαθητές και μετά να ληφθούν μέτρα;», σχολιάζει.

Τέλος, κάνει σαφή αναφορά στην ευθύνη των κοινωνικών φορέων, επισημαίνοντας τον υψηλό αριθμό τραυματισμών που ήδη καταγράφονται ετησίως: «Δεν μας φθάνουν 3.000 τραυματισμοί ανηλίκων κατ’ έτος από τη βία μεταξύ των; Θέλουμε και άλλους;»