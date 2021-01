Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν από αύριο με click away και ποια με ραντεβού

Τον τρόπο αλλά και ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν από αύριο Σάββατο 30/01/2021 με click away και click inside ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα περισσότερα καταστήματα θα λειτουργούν με click away. Δηλαδή με ηλεκτρική παραγγελία και παραλαβή από το κατάστημα μετά από ραντεβού.

Εξαιρούνται τα καταστήματα πώληςη υποδημάτων, ενδυμάτων και τα βιβλιοπωλεία τα οποία θα λειτουργούν με τον πελάτη μετά από ραντεβού να μεταβαίνει στο κατάστημα και να μπαίνει σε αυτό να ψωνίσει (click inside).

Όλα τα καταστήματα την Κυριακή 31 Ιανουαρίου θα είναι κλειστά. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το sms που θα πρέπει να στείλετε στο 13033 θα είναι το 2 και θα έχει διάρκεια 2 ώρες.

