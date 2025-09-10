Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για τα φακελάκια χιλιάδων ευρώ

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Σε βάρος του διευθυντή κλινικής του Ιπποκράτειου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία καθώς αυξάνονταν οι καταγγελίες για τα «φακελάκια». Ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Ο διευθυντής έχει ήδη τεθεί σε αργία καθώς πιάστηκε από την αστυνομία με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του

Αφού ο διευθυντής συνελήφθη, ξεκίνησαν να ανοίγουν «στόματα» είτε από ασθενείς, είτε από συγγενείς ασθενών που αναγκάζονταν να πληρώνουν έως και 5.000 ευρώ φακελάκι για να λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, μετά το χειρουργείο του.

Όπως αποκαλύπτει η ΕΡΤ, τον διευθυντή του Ιπποκράτειο με τα φακελάκια παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Κατά τη σύλληψή του ο γιατρός υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, όμως οι αστυνομικοί είχαν φροντίσει και είχαν βάλει προσημειώμενα χαρτονομίσματα.

Η δεύτερη καταγγελία έγινε από νύφη ασθενούς καθώς είπε στις αρχές πως ο γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργός ξεκινούσε από τα 8000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 5.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, όπως λένε τα θύματά του και φυσικά ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.