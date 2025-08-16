Ποιος είναι ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα που διέσωσε το πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα – «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

Σύμβολο ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς και ευαισθησίας, έγινε μέσα σε μία στιγμή ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα, o 33χρονος εργάτης που έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα όταν ο φακός τον απαθανάτισε να σώζει πρόβατο με το μηχανάκι του, από τη φωτιά που κατέκαψε στην Αχαΐα.

Το καρέ του Θανάση Σταυράκη για το AP που κάλυπτε το φωτορεπορτάζ για τη φωτιά στην Αχαΐα, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή. Χάρης στην προθυμία του Ολσιέν να πέσει στις φλόγες, το πρόβατο, η Μέλπω όπως ονομάστηκε, μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα και είναι ασφαλής.

Η Μέλπω δεν είναι το μοναδικό ζωάκι που σώθηκε από τον 33χρονο. Εκείνη την ημέρα κατάφερε να διασώσει και αρκετά σκυλιά που είχαν εγκαταλειφθεί ενώ ήταν δεμένα.

«Ξέρεις πόσα ζώα σώσαμε; Και σκυλιά, πολλά σκυλιά δεμένα. Τρελαίνομαι με αυτό που κάνει ο κόσμος, φεύγουν και αφήνουν τα σκυλιά δεμένα. Αυτό δεν είναι αμέλεια, είναι έγκλημα», δήλωσε σε συνέντευξή που έδωσε στο «ΦΩΣ» και τον Θέμη Σινάνογλου.

Ποιος είναι όμως ο εθελοντής που συγκίνησε το πανελλήνιο;

Πατέρας 2 παιδιών και τρελαμένος με τα ζώα

Ο Ολσιέν γεννήθηκε στο Τεπελένι της Αλβανίας και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 3 χρόνων.

Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος ενώ η μητέρα του νοικοκυρά. Ο Ολσιέν από όταν μικρός βγήκε στο μεροκάματο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο.

Έχει παντρευτεί την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

Παρά την καταγωγή του και τα τόσα χρόνια που μένει στην Ελλάδα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα γραφειοκρατίας.

«Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό» τονίζει.

Σχετικά με την τεράστια φωτιά που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της Αχαΐας, ο Ολσιέν δήλωσε πως βρέθηκε στην περιοχή με φίλους του από την ΑΕΚ για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα», σχολίασε θέλοντας να δείξει για ποιον λόγο μπήκε μέσα στους καπνούς και τις φλόγες για να σώσει τα ζώα.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως όλα όσα έσωσε ανήκαν σε ηλικιωμένο που προσπαθούσε να προστατεύσει την περιουσία του.

Για τον ίδιο, η απόφασή του να βρεθεί στο μέτωπο είναι κάτι αυτονόητο και όχι ηρωικό.