Ποιος είναι ο Tom Greenwood, ο δισεκατομμυριούχος τουρίστας που τράκαρε στη Μύκονο και τον έσωσε το ΕΣΥ

Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα, είχε ο ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity στη Μύκονο, Tom Greenwood. Ο δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στο ελληνικό νησί για τις διακοπές του, πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (20.08.2025) σε περιοχή της Μυκόνου, όταν ο Tom Greenwood οδηγούσε με την γουρούνα του. Λόγω του ατυχήματος έπαθε πολλαπλά κατάγματα από τη μέση μέχρι και κάτω. Ασθενοφόρο μετέφερε αμέσως τον δισεκατομμυριούχο στο Κέντρο Υγείας του νησιού όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όση ώρα του έδιναν τις πρώτες βοήθειες, ο επιχειρηματίας υπέστη και έμφραγμα.

Μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του, ξεκίνησε τις διαδικασίες ώστε να τον παραλάβουν γιατροί από την ιδιωτική ασφάλισή του η οποία και έφτασε με ελικόπτερο στη Μύκονο.

Τα στελέχη που τον εξέτασαν, μόλις ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, δήλωσαν πως αρνούνται να τον παραλάβουν καθώς η κατάσταση του ήταν πολύ κρίσιμη για να γίνει αεροδιακομιδή.

Αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που «επιστρατεύτηκε», εν τέλει τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Νίκαιας στην Αττική. Μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πολυτραυματίας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Η Volt, με έδρα το Λονδίνο, ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Greenwood θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, δίνοντας συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε και στο τροχαίο του Greenwood (χωρίς να τον κατονομάσει) αλλά και στην συμβολή του ΕΣΥ.

Όπως είπε, ο δισεκατομμυριούχος σταθεροποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε η διαδικασία διακομιδής.

«Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει η μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, το καταφέραμε εμείς. Έχω μιλήσει με τον γιο του από το Λονδίνο και με ευχαριστεί συνέχεια για αυτό που καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος!», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.