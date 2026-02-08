Ελλάδα

Πολεμική Αεροπορία: Παιδιά έγιναν «πιλότοι» F-16 και F-35 με προσομοιωτές και Εικονική Πραγματικότητα

Πρόκειται για την δράση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που έχει ονομαστεί «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» που αυτές τις ημέρες διεξήχθη στην Πάτρα
Στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας εξηγεί σε παιδί πως να πετάξει μαχητικό αεροσκάφος
Φωτογραφία ΓΕΑ

Η Πολεμική Αεροπορία έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά εκδηλώσεων για να προσεγγίσει τους νέους και τις νέες, με στόχο να τους δείξει τα «μυστικά» της αλλά και τις προοπτικές σταδιοδρομίας που μπορούν να ακολουθήσουν, όπως το να γίνουν πιλότοι σε μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35.

Μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στην 14η Πανελλήνια Έκθεση Στατικού Μοντελισμού, που διεξήχθη από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Δήμο Πατρέων, με την Πολεμική Αεροπορία να δίνει την δυνατότητα στους μελλοντικούς ιπτάμενους των ελληνικών αιθέρων να ζήσουν την εμπειρία πτήσης με F-16 και F-35.

Φωτογραφία ΓΕΑ

Πρόκειται για την δράση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που έχει ονομαστεί «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» και για τρίτη χρονιά «ανοίγει τις πύλες» σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, πετώντας με τους προσομοιωτές F-16 και F-35.

Έκθεμα στατικού μοντελισμού με ένα F-35 / Φωτογραφία ΓΕΑ

Ακόμα, έχουν την ευκαιρία συνομιλήσουν με πιλότους και τεχνικούς, για να τους λύσουν απορίες και για να τους δώσουν μια εικόνα από την ζωή ενός στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο κτίριο Β1 του νέου λιμανιού Πατρών, οι νέοι και οι νέες της πόλης έμαθαν για την αεροπορική ιδέα και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Φωτογραφία ΓΕΑ

Προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, καθώς και συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας (VR), έδωσαν τη δυνατότητα σε παιδιά και εφήβους να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία πτήσης.

Μάλιστα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την έκθεση, καθώς και τον χώρο όπου είχαν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές.

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας συνομιλει με παιδί σε προσομοιωτή πτήσης / Φωτογραφία ΓΕΑ

Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με παιδιά και νέους, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης και το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: OnAlert.gr

