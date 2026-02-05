Πολεμικό Ναυτικό: Οι αυξήσεις μισθών των στελεχών που υπηρετούν στην «πρώτη γραμμή» – Αναλυτικός πίνακας

Ένα ουσιαστικό και μετρήσιμο μισθολογικό άλμα καταγράφεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε στρατιωτικούς που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς οι αυξήσεις μισθών αποτελούν σημαντική συνθήκη για να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η επιχειρησιακή ετοιμότητα και το ηθικό.

Οι αυξήσεις μισθών είναι μια απάντηση στις παραιτήσεις στελεχών που είχαν πλήξει το Πολεμικό Ναυτικό τα τελευταία χρόνια, με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται σε ποσοστά που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 40% και φτάνουν ακόμη και το 60%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναπροσαρμογή των τελευταίων ετών, που αλλάζει αισθητά το εισόδημα όσων υπηρετούν σε φρεγάτες, ταχέα σκάφη, κανονιοφόρους και υποβρύχια, δηλαδή στον πυρήνα της επιχειρησιακής ισχύος του Στόλου. Η νέα εικόνα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους αριθμούς.

Οι μηνιαίες πληρωτέες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026 σύμφωνα με τα παραδείγματα που ακολουθούν ενσωματώνουν τόσο τις αυξήσεις που προβλέπει ο νόμος 5265/2026 όσο και την αποζημίωση Στόλου, καθώς και 7 ημέρες αποζημίωσης για εκτέλεση ειδικών αποστολών εντός της Περιοχής Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Η σύγκριση γίνεται με τις αποδοχές που ίσχυαν έως τον Μάιο του 2024, με βάση το παλαιότερο μισθολόγιο του νόμου 4472/2017 και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 7 ημερών. Η διαφορά είναι πλέον χειροπιαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α΄ μισθολογική κατηγορία: Αυξήσεις που αλλάζουν την εικόνα

Στην ανώτερη μισθολογική κατηγορία, οι αυξήσεις είναι εντυπωσιακές τόσο σε απόλυτα ποσά όσο και σε ποσοστά.

–Αντιπλοίαρχος Κυβερνήτης με 27 έτη υπηρεσίας και οικογενειακή κατάσταση Ε-2 λαμβάνει πλέον 3.052,60 ευρώ καθαρές μηνιαίες αποδοχές, από 2.150,66 ευρώ έως τον Μάιο του 2024. Η καθαρή μηνιαία αύξηση των 901,94 ευρώ μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος άνω των 10.800 ευρώ και ποσοστιαία ενίσχυση 42%.

-Πλοίαρχος με 20 έτη υπηρεσίας βλέπει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται κατά 681,77 ευρώ τον μήνα.

– Υποπλοίαρχος 15ετίας λαμβάνει 615,75 ευρώ περισσότερα.

–Ανθυποπλοίαρχος 11ετίας χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις βλέπει αύξηση που αγγίζει το 49%.

-Σημαιοφόρος με 5 έτη υπηρεσίας από τα 1.339,37 ευρώ φτάνει στα 2.144,08 ευρώ, με καθαρή αύξηση 804,71 ευρώ και ποσοστό 60%.

Β΄ μισθολογική κατηγορία: Σταθερή ενίσχυση σε όλο το φάσμα

Στη Β μισθολογική κατηγορία, όπου εντάσσονται υπαξιωματικοί με σημαντική εμπειρία, η εικόνα παραμένει εξίσου θετική.

-Σημαιοφόρος εξ εφέδρων με 21 έτη υπηρεσίας και οικογενειακή κατάσταση Ε-2 λαμβάνει πλέον 2.287,39 ευρώ, από 1.714,34 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 573,05 ευρώ.

–Ανθυπασπιστής με 18 έτη υπηρεσίας βλέπει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται κατά 534,74 ευρώ.

– Αρχικελευστή 10ετίας λαμβάνει επιπλέον 573,38 ευρώ τον μήνα, ποσοστό 42%

-Κελευστής με 4 έτη υπηρεσίας καταγράφει αύξηση 685,12 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο όφελος άνω των 8.200 ευρώ και ποσοστό 59% .

Γ’ μισθολογική κατηγορία: Ισχυρό σήμα και στα νεότερα στελέχη

Η Γ’ μισθολογική κατηγορία, στην οποία ανήκουν νεότερα στελέχη και ΕΠΟΠ, αποτυπώνει ίσως πιο καθαρά τη φιλοσοφία της νέας μισθολογικής πολιτικής. Πρόκειται για μεταβολές που αλλάζουν αισθητά το σημείο εκκίνησης της στρατιωτικής σταδιοδρομίας στη θάλασσα.

-Αρχικελευστής με 23 έτη υπηρεσίας φτάνει πλέον στα 2.223,39 ευρώ, με αύξηση 529,96 ευρώ τον μήνα.

-Επικελευστής 21ετίας βλέπει διαφορά που φτάνει 523,77 ευρώ.

–Δίοπος με 2 έτη υπηρεσίας λαμβάνει 1.806,60 ευρώ με την αύξηση να υπολογίζεται στο 56%.

-Ναύτης ΕΠΟΠ πρώτου έτους υπηρεσίας λαμβάνει πλέον 1.776,27 ευρώ, από 1.135,57 ευρώ, με καθαρό μηνιαίο όφελος 640,70 ευρώ.

Η αποζημίωση Στόλου και το επιχειρησιακό αποτύπωμα

Κεντρικό ρόλο στη νέα μισθολογική εικόνα παίζει η αποζημίωση Στόλου, η οποία θεσπίστηκε από την 1η Ιουνίου 2024 και πλέον ενσωματώνεται πλήρως στις αποδοχές.

Η συγκεκριμένη αποζημίωση αφορά τα στελέχη που υπηρετούν σε φρεγάτες, ταχέα περιπολικά, κανονιοφόρους και υποβρύχια και αναγνωρίζει εμπράκτως τις ιδιαίτερες συνθήκες, την αυξημένη επικινδυνότητα και τη συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτεί η ζωή εν πλω.

Σε συνδυασμό με την αποζημίωση ειδικών αποστολών, το νέο μισθολογικό πλαίσιο στέλνει σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα την αμοιβή με το επιχειρησιακό έργο. Δεν πρόκειται απλώς για οριζόντια αύξηση, αλλά για στοχευμένη ενίσχυση όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Βήμα με προοπτική

Το μισθολογικό άλμα που αποτυπώνεται από τον Ιανουάριο του 2026 δεν λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα στελέχωσης και παραμονής στο Στόλο, αποτελεί όμως σαφώς ένα αποφασιστικό βήμα.

Οι αυξήσεις, ιδίως για τα νεότερα στελέχη, περιορίζουν το χάσμα με την αγορά εργασίας και βελτιώνουν την ελκυστικότητα της ναυτικής σταδιοδρομίας σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και έντονου ανταγωνισμού για εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι αριθμοί δείχνουν ότι η μισθολογική αναβάθμιση δεν είναι θεωρητική, αλλά μετρήσιμη, μηνιαία και ετήσια, και αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στον τραπεζικό λογαριασμό των στελεχών του Στόλου, αναγνωρίζοντας στην πράξη τον ρόλο και την αποστολή τους.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς