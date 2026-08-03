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Πύρινος ανεμοστρόβιλος στο Κανδήλι Μεγάρων – Δείτε βίντεο από το επικίνδυνο φαινόμενο

Αυτό το επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο δημιουργείται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών και αποτελείται από φλόγες, στάχτη και θερμές αέριες μάζες
Πύρινος ανεμοστρόβιλος στο Κανδήλι Μεγάρων – Δείτε βίντεο από το επικίνδυνο φαινόμενο
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Σε κάτω από ακραία επικίνδυνες συνθήκες συνεχίζουν και σήμερα (03.08.2026) να μάχονται επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αττική και Βοιωτία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που καταγράφεται στα μέτωπα της φωτιάς είναι η δημιουργία πύρινων ανεμοστρόβιλων, σε απόσταση αναπνοής από εθελοντές και πυροσβέστες.

Σε βίντεο του Ertnews φαίνεται η στιγμή που πύρινος ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται στο Κανδήλι Μεγάρων, στο ένα από τα μέτωπα της φωτιάς που μαίνεται σε Αττική και Βοιωτία.

Τεράστια στήλη καπνού, φωτιάς και στάχτης υψώνεται στον ουρανό, ενώ τα εναέρια μέσα επιχειρούν να σβήσουν το μέτωπο.

Δείτε το στιγμιότυπο μετά το 00.43:

Παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε και στην Δομβραίνα Βοιωτίας τις προηγούμενες ημέρες, μετά το πέρασμα της καταστροφικής φωτιάς.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς.

Πρόκειται για ένα άκρως επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο που δημιουργείται κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών από φλόγες, στάχτη και θερμές αέριες μάζες.

Σχηματίζεται όταν η έντονη θερμότητα που καταγράφεται από φωτιά συνδυάζεται με ισχυρούς, στροβιλίζοντες ανέμους.

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