Πώς αποφάσισε ο Μητσοτάκης το αυστηρότερο lockdown – Όλα τα νέα μέτρα

Κι ενώ το δεύτερο lockdown στην εποχή της πανδημίας στη χώρα μας ξεκίνησε από το Σάββατο, 07.11.2020, λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα έχουμε κι επίσημα αυστηροποίηση, καθώς ο κορονοϊός εξαπλώνεται ταχύτατα, με… χειροπιαστή απόδειξη τα 2.752 νέα κρούσματα και τους 43 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, που αποτελεί και “μαύρο” ρεκόρ…

Την επισημοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης, 11.11.2020, ο υφυπουργός Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε “ψαλίδισμα” των επιλογών για SMS στο 13033 από τις 21:00 το βράδυ ως και τις 05:00 το πρωί, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, 13.11.2020.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως ο λόγος της αυστηροποίησης των μέτρων είναι η διαπίστωση της κυβέρνησης πως υπάρχουν περιττές μετακινήσεις που διευκολύνουν την μετάδοση του ιού κι έτσι θα επιτρέπονται μόνο οι μετακινήσεις για λόγους:

– εργασίας (με βεβαίωση εργοδότη)

– υγείας (SMS 1)

– συνοδείας κατοικίδιων ζώων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία (SMS 6).

Πώς έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απόφαση για αυστηρότερο lockdown

Στα του… παρασκηνίου, πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους όλα άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες. Όπως μετέδωσε το Mega, το πρωί της Τετάρτης, 11.11.2020, έφτασαν τα στοιχεία των λοιμωξιολόγων στο Μαξίμου αναφορικά με τη δραματική κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στη συνέχεια της ημέρας όλα τα στοιχεία συνηγορούσαν ότι έπρεπε να κλείσει όλη χώρα το βράδυ από τις 9 μέχρι τις πέντε το πρωί.

Ένας από τους παράγοντες που οδήγησε τον πρωθυπουργό στο να πάρει αυτή την απόφαση ήταν η αυξημένη κίνηση στους δρόμους στις μεγάλες πόλεις της χώρας, παρά το lockdown, και η «έκρηξη» των sms για μετακινήσεις.

Εξετάζονται μάλιστα σενάρια για να αποτραπεί το πρωινό μποτιλιάρισμα, ενώ εξετάζεται να αυστηροποιηθεί και η διαδικασία για τις μετακινήσεις. Επιπλέον, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να μετακινούνται μόνο με τα πιστοποιητικά από την ΕΡΓΑΝΗ.

Αυτά θα ισχύουν για delivery και take away στο αυστηρότερο lockdown

Από την αρχή επικράτησε σύγχυση σχετικά με το τι θα ισχύει για τις delivery παραδόσεις και τις take away αγορές. Το newsit.gr σας μετέφερε άμεσα το ρεπορτάζ για το τι θα ισχύει και τι όχι, ένα ρεπορτάζ που λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε μέχρι… κεραίας με επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για τα take away θα ισχύει το… προφανές: Ότι δηλαδή δεν θα μπορούν οι πολίτες να βγαίνουν για αγορά φαγητού -έστω take away- μετά τις 21:00 και μέχρι τις 05:00 το πρωί οπότε και θα ισχύουν τα νέα. αυστηρότερα μέτρα.

Παρόλα αυτά, εάν κάποιος βρίσκεται έξω “νόμιμα” εκείνες τις ώρες, δηλαδή για έναν από τους τρεις προαναφερθέντες λόγους (σ.σ. εργασίας, υγείας, συνοδείας κατοικιδίων) θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει φαγητό take away.

Σε ό, τι αφορά τα delivery, θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά οι παραδόσεις κατ’ οίκον, μέχρι οι επιχειρήσεις να κλείνουν αναλόγως του ωραρίου τους.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε τελικά και η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα: “Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές“.

Ατομική άθληση, τηλεργασία, κυνήγι και ψάρεμα

Σε ό, τι αφορά την ατομική άθληση, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι αυτή δεν αφορά στην άθληση / προπόνηση στο πλαίσιο των αθλητικών σωματείων, αλλά αυστηρά και μόνο στην ατομική άθληση, σε συνθέσεις ως τρία άτομα και με ισχυρή σύσταση αυτή να πραγματοποιείται κοντά στην κατοικία.Το κυνήγι και το ψάρεμα δεν επιτρέπεται.

Τέλος, σε ό, τι αφορά την τηλεργασία ο Νίκος Χαρδαλιάς είπε: “Κάθε οργανισμός του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, υποχρεούται από την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, να διαθέτει ανά πάσα στιγμή έκθεση που να τεκμηριώνει τη λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή της τηλεργασίας και των υπολοίπων μέτρων ήδη έχουν ενταθεί και θα συνεχιστούν.

Να σημειωθεί ότι ενθαρρύνουμε και συστήνουμε και στους τηλεοπτικούς σταθμούς να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα κριτήρια, μειώνοντας στον απολύτως απαραίτητο αριθμό τους παρουσιαστές και τους προσκεκλημένους που βρίσκονται στο στούντιο”.

Φωτογραφίες αρχείου: Intime.