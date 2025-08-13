Πως ξεκίνησαν οι φωτιές τις τελευταίες ημέρες: Οι έρευνες των Αρχών για εμπρησμούς

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα να δίνουν σκληρές μάχες με τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε πολλά σημεία της χώρας ενώ εξετάζεται το αν προέρχονται από εμπρησμό.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ στα σημεία που μαίνονται οι φωτιές έχουν σπεύσει κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, στοιχεία και ενδείξεις, που βρίσκονται πλέον στην κατοχή κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να αναδεικνύουν τα αίτια έναρξης στις τελευταίες πυρκαγιές που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:

Ζάκυνθος

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικό υλικό, που οδηγούν σε έναν παλιό γνώριμο των αρμόδιων Αρχών. Πρόκειται για έναν 59χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο χαρακτηρισμένος πυρομανής, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και είναι και πάλι ύποπτος.

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας, όπου ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών, στις 03:00, 03:30 και 04:10, τα ξημερώματα της Τρίτης, σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης, υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις, που κατευθύνουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Στη φωτιά που ξέσπασε στο Φλάμπουρα Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό, που κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του, που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Μύτικα Πρέβεζας

Στον Μύτικα Πρέβεζας η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο και στην Καστροσυκιά από παράνομη χωματερή κοντά στη θαλάσσια περιοχή.

Συχαινά Πάτρας

Στα Συχαινά της Πάτρας, ελέγχονται μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις δύο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Γυμνότοπος Φιλιππιάδας Πρεβέζης

Στη φωτιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας Πρεβέζης, υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό που απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, μέσα σε δασώδη περιοχή, να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Βασιλικό-Ίσωμα Αχαΐας

Στο Βασιλικό-Ίσωμα Αχαΐας, το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν σοβαρές ενδείξεις, στοιχεία και μαρτυρίες, τις οποίες εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων, να ταλαντώνονται λόγω των ισχυρών ανέμων προκαλώντας σπινθήρες.

Χίος

Στα Νεμούρια Χίου, η μεγάλη πυρκαγιά, εξετάζεται να προέρχεται από πυλώνες υψηλές τάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζεται από τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς

Σημειώνεται ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν συλληφθεί 38 άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση και 248 για εμπρησμούς από αμέλεια. Μόνο τον Ιούλιο συνελήφθησαν 46 άτομα και σε 97 επιβλήθηκαν πρόστιμα (313.600€).

Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων παρουσιάζει βλάβες λόγω της υψηλής καταπόνησής τους

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ο ΣΚΑΙ «μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, CL 215 και CL 415, όπως και Air Tractor, ελικόπτερα BELL και S64 Ericson, παρουσιάζει εύλογες βλάβες λόγω της υψηλής καταπόνησής τους σε όλα τα πύρινα μέτωπα που επιχειρούν. Την Τρίτη είχαν διατεθεί 62 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 35 επιχειρούσαν, τα υπόλοιπα βρίσκονταν σε ανεφοδιασμό και επιδιορθώσεις βλαβών. Σήμερα επιχειρούσαν 33 το πρωί και 56 συνολικά το απόγευμα. Οι βλάβες που παρουσιάζονται σχετίζονται με τις υψηλές πτητικές απαιτήσεις των εναέριων μέσων λόγω της μέγιστης καταπόνησης που δέχονται.

Διαθέτουμε 85 εναέρια μέσα, από αυτά διαθέσιμα είναι τα 60, ωστόσο επιχειρούν τα 30-35, προκειμένου να γίνεται ένα rotation -μια περιστροφή δηλαδή-, με τα υπόλοιπα να κρατούνται στο έδαφος για νέες ενάρξεις, ανεφοδιασμό και βλάβες. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλα τα εναέρια μέσα διαθέτουν μια αυτονομία πτήσης 2,5-3 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες που επιχειρούν».