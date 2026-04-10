Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Μεγάλο Σάββατο – Τα τελευταία δρομολόγια

Με ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων κινούνται τα ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) της Αθήνας το Πάσχα, καθώς λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ λειτουργούν αύριο, Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), με τροποποιημένα δρομολόγια και τελευταίες αναχωρήσεις νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για το Πάσχα, τα ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) στην πρωτεύουσα ακολουθούν ειδικό σχεδιασμό, με τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00, ενώ αλλαγές ισχύουν και στα δρομολόγια του Μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ.

Ειδικότερα, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026), προκειμένου να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια έως τις 23:00. Στο Μετρό, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρήσουν στις 23:00, ενώ στον ηλεκτρικό τα τελευταία δρομολόγια από Κηφισιά και Πειραιά θα πραγματοποιηθούν στις 22:20.

Για τον ηλεκτρικό (Γραμμή 1, Πειραιάς – Κηφισιά), οι τελευταίοι συρμοί θα φύγουν από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20, από το Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, από την Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, ενώ από την Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Στο Μετρό (Γραμμές 2 και 3), οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00, από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37, από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42, από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22 και από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Σε ό,τι αφορά το τραμ, στη Γραμμή 7 οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από το Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44 και από την Ακτή Ποσειδώνος προς το Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11. Στη Γραμμή 6, το τελευταίο δρομολόγιο από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα θα γίνει στις 22:00 και από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45. Για τις Γραμμές 6 και 7 με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη, το τελευταίο δρομολόγιο από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας θα πραγματοποιηθεί στις 22:00, από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29, από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28 και από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.