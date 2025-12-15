Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» πίσω από το σκάφος που πλέει γεμάτο ναρκωτικά στον Ατλαντικό: Το ρεσάλτο του 2004 και η κοκαΐνη των 500 εκατ. ευρώ

Ο επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, συνελήφθη ξανά από τις γαλλικές Αρχές, ως ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε στην Ευρώπη κοκαΐνη από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Το όνομά του είχε απασχολήσει και παλαιότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2004 είχε καταδικαστεί για μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο επιχειρηματίας φέρεται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, που ήθελε να διοχετεύσει ναρκωτικά σε χώρα της Ευρώπης. Το σκάφος του εντοπίστηκε από το πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό και τέθηκε υπό παρακολούθηση, καθώς φέρεται να μεταφέρει κοκαΐνη. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα στην Ελλάδα – μεταξύ των οποίων και ο «Έλληνας Εσκομπάρ» – ενώ αναμένεται να συλληφθούν ακόμη πέντε άτομα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο.

Το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ» – ή αλλιώς «Χοντρός» – του αποδόθηκε πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης, που ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε χώρες της Ευρώπης.

Ήταν το καλοκαίρι του 2004, όταν το πλοίο ονόματι «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας να έχει στα αμπάρια του 5,4 τόνους κοκαΐνης. Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία. Οι διωκτικές αρχές όμως που είχαν βάλει στο μικροσκόπιο όμως όλες τις δραστηριότητες του Έλληνα Εσκομπάρ, κατάφεραν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό και με κατεύθυνση προς τις ακτές της Αφρικής.

Στις 13 Ιουλίου, τα στελέχη των Αρχών της Ισπανίας έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτα που είχαν ετικέτα μεταλλικών νερών.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, χωρίς όμως να πείσει τους δικαστές. Κατάφερε πάντως να «σπάσει» τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί και αργότερα να αφεθεί ελεύθερος.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστό από την ενασχόλησή του παλαιότερα με ποδοσφαιρική ομάδα, στην οποία υπήρξε πρόεδρος. Πλέον βρίσκεται και πάλι με χειροπέδες, κατηγορούμενους ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαΐνη.

Αρχικά ο Έλληνας Εσκομπάρ και πρώην ιδιοκτήτης ομάδας ποδοσφαίρου οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου και πρωτοδίκως του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο Εφετείο η ποινή έπεσε στα 22 έτη, ενώ κάνοντας χρήση του ευεργετικού νόμου «Παρασκευόπουλου» το 2015 αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 χρόνια φυλάκισης. Δύο μήνες αργότερα συνελήφθη και πάλι, ενώ εναντίον του εκκρεμούσαν και άλλες κακουργηματικές διώξεις.