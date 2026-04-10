Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά το Πάσχα – Όλες οι αργίες του 2026

Με τις σχολικές αίθουσες να έχουν αδειάσει και την ατμόσφαιρα να είναι φορτισμένη με κατάνυξη, η Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 βρίσκει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην «καρδιά» της πασχαλινής περιόδου.

Λίγο πριν την κορύφωση του Θείου Δράματος και την Ανάσταση, η καθημερινότητα έχει μπει σε παύση, με τις διακοπές του Πάσχα να προσφέρουν πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής επαφής.

Το εφετινό Πάσχα εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου 2026, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη, πέρα από τον εορτασμό, και στην επιστροφή στην κανονικότητα.

Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής και πιο απαιτητικής φάσης της σχολικής χρονιάς.

Η περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κυρίως για τους μαθητές του Λυκείου, καθώς περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, τις επαναλήψεις και την εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις, με τις Πανελλαδικές να βρίσκονται πλέον προ των πυλών.

Παράλληλα, και για τις υπόλοιπες βαθμίδες, το επόμενο διάστημα απαιτεί συγκέντρωση και συνέπεια, καθώς η σχολική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Την ίδια στιγμή, το βλέμμα στρέφεται και στις επόμενες αργίες που θα λειτουργήσουν ως μικρές «ανάσες» μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η πρώτη έρχεται με την Εργατική Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Ακολουθεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για σύντομη απόδραση στις αρχές του καλοκαιριού.

Η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στον Ιούνιο, με τα Δημοτικά να κλείνουν πρώτα και τα Γυμνάσια και Λύκεια να ακολουθούν μέσω της εξεταστικής διαδικασίας. Για πολλούς μαθητές, το τέλος των μαθημάτων δεν σημαίνει ξεκούραση, αλλά την έναρξη μιας απαιτητικής περιόδου εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά στη συνέχεια της χρονιάς, το ημερολόγιο περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές ημερομηνίες για ανάπαυλα και προγραμματισμό.

Ο Δεκαπενταύγουστος θα εορταστεί το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, η 28η Οκτωβρίου πέφτει ημέρα Τετάρτη, ενώ τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, δημιουργώντας ένα ακόμη εορταστικό τριήμερο προς το τέλος του έτους.