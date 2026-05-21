Που θα πάμε φέτος διακοπές με τη Blue Star Ferries; Όταν το καλοκαίρι ξεκινά με τον πιο απλό και εύκολο προγραμματισμό

Το καλοκαίρι πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς και μαζί με αυτό μία είναι η γνώριμη σκέψη που κάνει την καθημερινότητα μας λίγο πιο φωτεινή: πού θα πάμε φέτος διακοπές; Σε ποιο νησί θα ζήσουμε τις πρώτες στιγμές χαλάρωσης; Ποιος προορισμός θα γίνει η αφορμή για να αφήσουμε για λίγο πίσω μας τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και να γεμίσουμε το μυαλό και την ψυχή μας με νέες εικόνες, γεύσεις και εμπειρίες;

Το καλύτερο είναι πως η απάντηση μπορεί να είναι πιο απλή απ’ όσο φανταζόμαστε μπαίνοντας στο bluestarferries.com. Εκεί με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να αναζητήσετε τον προορισμό ή τους προορισμούς που σας ταιριάζουν, να δείτε διαθέσιμα δρομολόγια, να οργανώσετε το ταξίδι σας και να κλείσετε τα εισιτήριά σας εύκολα και γρήγορα. Από τις Κυκλάδες μέχρι τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Blue Star Ferries σάς δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις με τρόπο απλό, πρακτικό και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Γιατί οι διακοπές δεν ξεκινούν μόνο όταν φτάσετε στον προορισμό σας. Ξεκινούν από τη στιγμή που μπαίνετε στη διαδικασία να τις ονειρευτείτε, να επιλέξετε το νησί που σας εμπνέει πιο πολύ και να οργανώσετε κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού σας με άνεση και ευκολία. Στο site της Blue Star Ferries μπορείτε να δημιουργήσετε τώρα το δικό σας εξατομικευμένο προφίλ, να αποθηκεύσετε στοιχεία που θα κάνουν τις επόμενες κρατήσεις σας ακόμη πιο γρήγορες και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς.

Υπάρχει άραγε καλύτερη ευκαιρία από αυτή για να οργανώσετε ένα long weekend σε ένα νησί των Κυκλάδων; Ή για να προγραμματίσετε από νωρίς τις καλοκαιρινές σας διακοπές στα Δωδεκάνησα; Ή για να ανακαλύψετε ξανά την αυθεντική ομορφιά των νησιών του Βορείου Αιγαίου; Όποια κι αν είναι αυτό το καλοκαίρι η επιλογή σας, η διαδικασία είναι γρήγορη και η πρώτη εξόρμηση του καλοκαιριού πέρα για πέρα απολαυστική.

Και επειδή κάθε ταξίδι είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος, στα πλοία της Blue Star Ferries θα βρείτε επιλογές που κάνουν τη διαδρομή μέχρι τον τελικό προορισμό ακόμη πιο ευχάριστη. Στα μπαρ των πλοίων μπορείτε να απολαύσετε καφέ, δροσερούς χυμούς, γλυκά, σνακ ή το ποτό σας, ενώ στα À la carte εστιατόρια σας περιμένουν γαστρονομικές προτάσεις με προϊόντα από τα νησιά μας και μια πλούσια λίστα κρασιών από Έλληνες και ξένους παραγωγούς. Παράλληλα, τα self service εστιατόρια προσφέρουν επιλογές για κάθε προτίμηση, ώστε να απολαύσετε το γεύμα σας, εν πλω, όπως ακριβώς θέλετε.

Στα Blue Star Naxos και Blue Star Paros, τα Bonheur bars φέρνουν ένα premium concept για snack και καφέ, συνδυάζοντας εκλεκτές γεύσεις με μια πιο ιδιαίτερη εμπειρία απόλαυσης κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Και αν θέλετε να περάσετε ευχάριστα τον χρόνο σας με λίγο shopping, στα καταστήματα των πλοίων θα βρείτε κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδίου και ένδυσης, καθώς και λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries. Για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση, στα πλοία υπάρχουν και ATM, ώστε να κάνετε αναλήψεις χρημάτων εύκολα και γρήγορα.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε online σύνδεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορείτε να αγοράσετε το πακέτο Wi-Fi που σας καλύπτει, έως και 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο σας δρομολόγιο και να κερδίσετε έκπτωση 10%. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε ακόμα καλύτερα τον χρόνο σας, να επικοινωνήσετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή να συνεχίσετε τον προγραμματισμό των διακοπών σας.

Η Blue Star Ferries σάς δίνει τώρα τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στα αγαπημένα σας νησιά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 50%.

50% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

50% με το πρόγραμμα CU & TY σε συνεργασία με την VODAFONE για τις γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

Έως 30% έκπτωση στα μέλη seasmiles

20% έκπτωση επιστροφής στα Ι.Χ. στη γραμμή της Δωδεκανήσου

Δες εδώ όλες τις προσφορές και βρες αυτή που σου ταιριάζει.

Και για να γίνει η εμπειρία σας ακόμη πιο απλή, μπορείτε να κατεβάσετε το seamore, το νέο mobile app των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Πρόκειται για τον προσωπικό σας ταξιδιωτικό βοηθό, με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που κάνουν την οργάνωση του ταξιδιού πιο άμεση. Μέσα από το app μπορείτε να αποθηκεύετε συνταξιδιώτες, οχήματα και κατοικίδια, να βλέπετε προηγούμενα και επόμενα ταξίδια, να βρίσκετε πληροφορίες για προορισμούς, προτάσεις και διαθέσιμες εκπτώσεις, να κάνετε web check-in και, εφόσον είστε μέλη Seasmiles, να έχετε πλήρη εικόνα του λογαριασμού σας.

Παράλληλα, ένα log-in αρκεί για να συνδεθείτε στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, του mobile app seamore και του Seasmiles. Ένας κωδικός αρκεί για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεστε για τα ταξίδια σας.

Μέσα σε όλα αυτά, το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε δωρεάν ή εκπτωτικά εισιτήρια εξαργυρώνοντας Seasmiles, να κερδίσετε έως 30% έκπτωση σε εισιτήρια και να επωφεληθείτε από προσφορές που φτάνουν έως 35% έκπτωση σε περισσότερους από 350 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε το @sea, το διαδραστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, που σας προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας, μουσική, podcasts, παιχνίδια για παιδιά, ιδέες για δραστηριότητες στον προορισμό σας και πολλές ακόμη επιλογές για να αξιοποιήσετε ευχάριστα τον χρόνο σας στο ταξίδι.

Και φυσικά, σε κάθε απόδραση σας, μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς σε ένα πιο βιώσιμο αύριο, χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στα πλοία της Blue Star Ferries.

Το φετινό καλοκαίρι ξεκινάει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο. Μπαίνουμε στο bluestarferries.com, επιλέγουμε προορισμό, βρίσκουμε την προσφορά που μας ταιριάζει και οργανώνουμε τις διακοπές μας με λίγα μόνο κλικ. Γιατί όταν η σκέψη ταξιδεύει ήδη στα νησιά, η Blue Star Ferries είναι εκείνη που μας φέρνει σταθερά ένα βήμα πιο κοντά τους.