Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, λεωφορεία και τραμ κάθε Σάββατο – Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια

Ξεκινά από σήμερα (13.09.2025) η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα. Τραμ, Μετρό και λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των επιβατών ώστε να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και τα ξημερώματα.

Σκοπός του υπουργείου Μεταφορών για την 24ωρη λειτουργία των λεωφορείων, των τραμ και του μετρό είναι οι επιβάτες να μην πιάνουν τιμόνι μετά την νυχτερινή τους έξοδο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και οι πιθανότητες για πρόκληση τροχαίων.

Η λειτουργία Μετρό αφορά τις γραμμές 2 και 3. Όσον αφορά τα Τραμ αφορούν τις γραμμές Τ6 και Τ7.

«Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή και η αστυνόμευση, και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι, οι κάμερες και τα 24ώρα τα Σάββατα έχουν τη στόχευση να μειώσουν όσο γίνεται αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στην ελληνική άσφαλτο», είχε αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σχετικά με το νέο μέτρο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια

24ωρη λειτουργία τα Σάββατα στα λεωφορεία

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Δρομολόγια και συχνότητα διέλευσης των Μετρό στη γραμμή 2

22:00–00:20 → κάθε 10’50’’

00:20–02:00 → κάθε 15’

02:00–05:30 → κάθε 15’

05:30–07:00 → κάθε 12’30’’

07:00–10:00 → κάθε 10’50’’

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 (Μετρό) – Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Αεροδρόμιο

22:00–00:20 → 9’ / 36’

00:20–02:00 → 15’

02:00–05:30 → 15’’

05:30–07:00 → 10’ / 36’

07:00–10:00 → 9’ / 36’

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00