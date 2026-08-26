Προαστιακός: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Διακόπηκε από τις 09:36 το πρωί της Τετάρτης (26.8.26) η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.