Ελλάδα

Προαστιακός: Διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς στον Ασπρόπυργο

Σύμφωνα με την Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο - Πειραιάς παραμένει στη Νέα Πέραμο ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού με καθυστερήσεις
Προαστιακός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Διακόπηκε από τις 09:36 το πρωί της Τετάρτης (26.8.26) η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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