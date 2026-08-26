Δημήτρης Κόκοτας: Τα παιδικά χρόνια με έναν πατέρα – θρύλο, ο μεγάλος έρωτας και η γνωριμία με τον Φοίβο που οδήγησε σε μία «χρυσή» καριέρα

Αφήνοντας πίσω τη δική του χρυσή ιστορία, ο Δημήτρης Κόκοτας σφράγισε με τη φωνή, το ήθος και τις σαρωτικές επιτυχίες του τη δεκαετία του ’90. Ο καλλιτέχνης έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 57 του χρόνια, έπειτα από μια μακρά και γενναία νοσηλεία που συγκίνησε το πανελλήνιο. Γιος του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα, κατάφερε να βγει από τη μεγάλη σκιά του πατέρα του και να λάμψει.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια περιπέτεια υγείας που διήρκεσε σχεδόν δυόμισι χρόνια.

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Από τις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το J2US, η ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του είχε αλλάξει δραματικά. Ο τραγουδιστής παρέμενε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές μετά τον θάνατό του, ο Δημήτρης Κόκοτας κατέληξε από σηπτικό σοκ.

Πίσω, όμως, από τη δύσκολη τελευταία διετία υπήρχε μια ολόκληρη ζωή. Τα ανέμελα παιδικά χρόνια στην Κηφισιά, ένας πατέρας-θρύλος που άλλοτε ήταν το μεγάλο του πρότυπο και άλλοτε ο αυστηρότερος κριτής του, η σαρωτική επιτυχία των ’90s, ο Φοίβος, τα νυχτερινά κέντρα, ο μεγάλος έρωτας με την αγαπημένη του Κατερίνα, και η κόρη τους, Ριάνα, που ήταν η μεγαλύτερή του αδυναμία.

Τα παιδικά χρόνια και οι διακοπές

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και μεγάλωσε στην Κηφισιά. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που η μουσική ήταν παντού, αλλά χρειάστηκε να παλέψει αρκετά για να βρει τη δική του φωνή, κουβαλώντας ένα από τα βαρύτερα επώνυμα του ελληνικού τραγουδιού, αυτό του Σταμάτη Κόκοτα.

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Παρά τη λάμψη που περιέβαλλε το όνομα του πατέρα του, όταν ο ίδιος αναφερόταν σε συνεντεύξεις του στα παιδικά του χρόνια δεν μιλούσε τόσο για πίστες και διάσημους καλλιτέχνες, όσο για τρυφερές οικογενειακές στιγμές. «Όμορφες εικόνες, κυρίως από διακοπές με τους γονείς μου και παιχνίδια στη θάλασσα» απαντούσε όταν τον ρωτούσαν τι θυμάται από την παιδική του ηλικία.

Το παράπονο του Δημήτρη Κόκοτα από τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα

Η σχέση του Δημήτρη Κόκοτα με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα υπήρξε καθοριστική. Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν έκρυψε ποτέ ότι υπήρχε ένα παιδικό παράπονο: λόγω της τεράστιας καριέρας του, ο πατέρας του αναγκαζόταν να λείπει αρκετά από το σπίτι.

«Το είχα παράπονο που μου έλειψε στα παιδικά μου χρόνια λόγω της δουλειάς», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του. Την ίδια στιγμή, όμως, φρόντιζε να τονίζει ότι ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν ένας πατέρας με πραγματικό ενδιαφέρον για τα παιδιά του, τα συμβούλευε και παρακολουθούσε κάθε τους βήμα.

Όταν ο Δημήτρης Κόκοτας αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, και το ανακοίνωσε στον πατέρα του, εκείνος αυτομάτως έγινε ο πιο αυστηρός κριτής του γιου του. Ο Σταμάτης Κόκοτας είχε επιλέξει να ακούει τους δίσκους του γιου του μόνο αφότου κυκλοφορούσαν, πράγμα που έκανε τον Δημήτρη Κόκοτα να νιώθει κάθε φορά πως έδινε εξετάσεις.

Όταν τον ρωτούσαν αν ένιωθε ότι ζει στη σκιά του πατέρα του, εκείνος απαντούσε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ τη σύγκριση με τον τεράστιο Σταμάτη Κόκοτα». Άλλωστε, ο Δημήτρης Κόκοτας δεν προσπάθησε ποτέ να αντιγράψει τη φωνή, το ύφος ή την εικόνα του πατέρα του. Αντίθετα, μπήκε στη δισκογραφία σε μια εντελώς διαφορετική εποχή και συνδέθηκε με τον ήχο μιας νέας γενιάς, πολύ διαφορετικής από εκείνη που εκπροσωπούσε ο Σταμάτης Κόκοτας.

Ο Σταμάτης Κόκοτας είχε δώσει στον γιο του μια συμβουλή που εκείνος δεν ξέχασε… «Να είσαι ο εαυτός σου»… Και το έκανε.

Σε συνεντεύξεις του, μετά τον θάνατο του πατέρα του, τον Οκτώβριο του 2022, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε παραδεχτεί ότι πολλές φορές έπιανε τον εαυτό του να θέλει να του τηλεφωνήσει ή να αναρωτιέται γιατί δεν τον έχει πάρει εκείνος τηλέφωνο.

«Έχω την αίσθηση πως ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ», είχε πει σε τηλεοπτική του συνέντευξη το 2023. Μάλιστα, είχε παραδεχτεί πως μετά τον θάνατό του, κάθε φορά που τραγουδούσε ένα τραγούδι του πατέρα του, τον ένιωθε λίγο πιο κοντά του.

Η γνωριμία με τον Φοίβο και οι «Διαδόσεις»

Η μεγάλη αλλαγή στην επαγγελματική του ζωή ήρθε όταν ήταν περίπου 20 ετών και γνώρισε τον Φοίβο. Η συνάντηση αυτή έμελλε να εξελιχθεί σε μία από τις συνεργασίες που χαρακτήρισαν την ελληνική pop-λαϊκή σκηνή της δεκαετίας του ’90.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι ο πατέρας του αρχικά ήθελε να συνεργαστεί με έναν ήδη καταξιωμένο δημιουργό. Εκείνος, όμως, πίστεψε στον νεαρό τότε Φοίβο. Και τελικά, η επιλογή του αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του.

Τον Φεβρουάριο του 1994 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου.

Η «Συνείδηση» και η εκτόξευση της καριέρας του

Έναν χρόνο αργότερα ήρθε η πραγματική απογείωση. Το 1995 κυκλοφόρησε η «Συνείδηση», ξανά με τον Φοίβο. Ήταν η εποχή που τραγούδια όπως τα «Γιατί με τυραννάς», «Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή», «Κι άσε να λένε», «Συνείδηση» και «Ανεμώνα» ακούγονταν παντού. Το 1997 ακολούθησε η «Αχαριστία», η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική συνεργασία του με τον Φοίβο και μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της καριέρας του.

Το 1998 έκανε ακόμη μία σημαντική αλλαγή, συνεργαζόμενος με τον Νίκο Καρβέλα για το άλμπουμ «Για μένα». Στη συνέχεια ήρθαν οι δίσκοι «Σε ρεύματα αντίθετα» το 1999, «Έχω φύγει» το 2000, «Ολόψυχα δικός σου» το 2002, «Ένα» το 2003, «Απρόσμενη αγάπη» το 2004 και «Άμα δε σε δω απόψε» το 2007.

Στη μακρά πορεία του συνεργάστηκε επί σκηνής με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: τη Μαρινέλλα, τον ίδιο τον Σταμάτη Κόκοτα, τον Πασχάλη Τερζή, τον Βασίλη Καρρά, τον Αντύπα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, την Κωνσταντίνα, τη Λίτσα Γιαγκούση, τη Μαντώ και πολλούς ακόμη.

Κατερίνα Πετράκη: Ένα αυτόγραφο που έγινε έρωτας ζωής

Η γνωριμία του με την Κατερίνα Πετράκη θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας. Εκείνη είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν για να ζητήσει ένα αυτόγραφο για τη μικρότερη αδελφή της. Ο Δημήτρης Κόκοτας την είδε, του άρεσε και μαζί με το αυτόγραφο αποφάσισε να ζητήσει και το τηλέφωνό της.

«Της έδωσα το αυτόγραφο και της ζήτησα το τηλέφωνό της, γιατί μου άρεσε πολύ και ήθελα να την ξαναδώ», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του.

«Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, με την πρώτη ματιά, και είναι ακόμη», έλεγε πολλά χρόνια μετά τη γνωριμία τους.

Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί για περίπου δύο δεκαετίες, επιλέγοντας μια χαμηλών τόνων κοινή ζωή. Ο Δημήτρης Κόκοτας μιλούσε για τη σχέση τους με τρυφερότητα, θεωρώντας πως η βάση της διάρκειάς της ήταν ο πολύ δυνατός έρωτας που υπήρξε από την αρχή.

Η μεγαλύτερή του αδυναμία, η κόρη του Ριάνα

Το 2011 ήρθε στη ζωή του Δημήτρη Κόκοτα και της αγαπημένης του Κατερίνας, η κόρη τους, Ριάνα. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν πολύ προστατευτικός με την οικογένειά του και είχε επιλέξει συνειδητά να κρατήσει την κόρη του μακριά από τη δημοσιότητα.Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι όταν γεννήθηκε η Ριάνα, το μαιευτήριο του πρότεινε να ειδοποιήσει τηλεοπτικά συνεργεία, όμως εκείνος αρνήθηκε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας προσπαθούσε να περνά όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο γίνεται με την κόρη του, να συζητά και να παίζει μαζί της. Ένα από τα αγαπημένα τους παιχνίδια ήταν εκείνο στο οποίο η Ριάνα γινόταν η δασκάλα και οι γονείς της οι μαθητές.

28 Μαρτίου 2024: Η ημέρα που άλλαξαν όλα

Στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Ακολούθησαν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν. Η κατάσταση ήταν από την αρχή εξαιρετικά σοβαρή.

Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη είχε αποκαλύψει τότε πως δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη που να τους κάνει να φοβηθούν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πέρασαν σχεδόν 2,5 χρόνια… Όλο αυτό το διάστημα ο Δημήτρης Κόκοτας παρέμεινε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν διαρκώς την κατάστασή του και την οικογένειά του να περιμένει κάθε μικρή ένδειξη βελτίωσης.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του έγιναν προσπάθειες αφύπνισης, ενώ αργότερα είχε καταφέρει να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Η αποκατάσταση, ωστόσο, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά δύσκολη και μακρά διαδικασία. Η Κατερίνα δεν έπαψε να βρίσκεται στο πλευρό του. Το ίδιο και η αδελφή του.

Σε όλο αυτό το διάστημα, στις δημόσιες τοποθετήσεις της, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα απέφευγε τις μεγάλες δηλώσεις και επέμενε στην υπομονή και στην εμπιστοσύνη στους γιατρούς.