Κορωπί: Νεκρός 27χρονος μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός αυτοκινήτου

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2026) λίγο μετά τις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στη συμβολή με την οδό Κέκροπος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, η οποία κατευθυνόταν προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με προορισμό την Αθήνα.

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Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκε κατά το τροχαίο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία.

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.