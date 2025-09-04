Προφυλακιστέα έξι μέλη της κρητικής μαφίας – 11 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα

Ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου οι απολογίες 17 εκ των 48 συλληφθέντων για εμπλοκή στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Η δεύτερη ομάδα 16 κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη θα απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή, ενώ οι υπόλοιποι 15 είναι έγκλειστοι στη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της απολογία τους σήμερα, 6 εκ των κατηγορουμένων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στην φυλακή ενώ σήμερα 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση μια φορά τον μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Επιπλέον ένας εκ των συλληφθέντων ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί αύριο.

Ένας ακόμα κατηγορούμενος, ο αστυνομικός, είχε οδηγηθεί σε Εισαγγελέα και ανακριτή την Τετάρτη 3/9 και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων κατά περίπτωση.

Να σημειωθεί ότι μόνο για αυτή την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης (ναρκωτικά και όπλα) η δικογραφία εκτείνεται σε 1.800 σελίδες, ενώ η υπόθεση των φερόμενων εκβιασμών και της εκκλησιαστικής περιουσίας στο Ακρωτήρι αφορά σε ξεχωριστή δικογραφία και για αυτό το θέμα αναμένονται εξελίξεις.

Ένας εκ των δικηγόρων υπεράσπισης, ο κ. Ιωάννης Μαυροματάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η αστυνομία προσπάθησε να κάνει μια σωστή δουλειά, ωστόσο δυστυχώς, υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως λόγω του όγκου , τα «έχουν βάλει όλα στο τσουβάλι» όπως λέμε.

Εκτιμώ την προσπάθειά τους και τον ζήλο τους, αυτό δε σημαίνει όμως ότι κάθε χρήστης ναρκωτικών ή κάθε ένας που έχει ένα παλιό μαχαίρι ή καραμπίνα, το έχει στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης».