Συμβαίνει τώρα:
Πλημμύρισε η Πειραιώς – Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος της Πέτρου Ράλλη
Ελλάδα

Προφυλακιστέοι και οι «12» που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία – «Είμαστε απλά χρήστες»

Στις μαραθώνιες απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες και δήλωσαν αθώοι
Ναρκωτικα
Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, και οι 12 συλληφθέντες -ανάμεσά τους και 6 ανήλικοι- που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία στα βόρεια προάστια.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα (24.12.2025) με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκιση όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των ναρκωτικών που έβρισκε πελάτες σε σχολεία και πλατείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν κοκαΐνη και χασίς και υποστήριξαν ότι είναι απλά χρήστες.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους θεωρεί πως οι ενήλικοι συλληφθέντες αποτελούσαν το «πυρήνα» του κυκλώματος και οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια». Φέρονται να δρούσαν από τον Οκτώβριο του 2025 κυρίως σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια. 

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη του κυκλώματος ήταν υποχρεωμένα να υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας. Σε περίπτωση που «παραστρατούσαν» τους έβαζαν «πρόστιμα», τους χτυπούσαν και τους βασάνιζαν.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης έσβησε αναμμένο τσιγάρο στο σχέδιο ανήλικου, προκαλώντας του έγκαυμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
149
147
113
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκτροπές, παρατημένα τρακτέρ και ουρές χιλιομέτρων - «Ψάχναμε 15 αγρότες στο Κάστρο για να δώσουμε στην κυκλοφορία δεύτερη λωρίδα»
Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη αφενός γιατί τα τρακτέρ έχουν πλέον σταθμεύσει στα δεξιά των δρόμων και αφετέρου γιατί η έξοδος φαίνεται να κορυφώθηκε χθες
Κίνηση από το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων στη Ριτσώνα
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
113
Newsit logo
Newsit logo