Προφυλακιστέοι και οι «12» που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία – «Είμαστε απλά χρήστες»

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, και οι 12 συλληφθέντες -ανάμεσά τους και 6 ανήλικοι- που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία στα βόρεια προάστια.

Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα (24.12.2025) με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν την προφυλάκιση όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των ναρκωτικών που έβρισκε πελάτες σε σχολεία και πλατείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν κοκαΐνη και χασίς και υποστήριξαν ότι είναι απλά χρήστες.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους θεωρεί πως οι ενήλικοι συλληφθέντες αποτελούσαν το «πυρήνα» του κυκλώματος και οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια». Φέρονται να δρούσαν από τον Οκτώβριο του 2025 κυρίως σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη του κυκλώματος ήταν υποχρεωμένα να υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας. Σε περίπτωση που «παραστρατούσαν» τους έβαζαν «πρόστιμα», τους χτυπούσαν και τους βασάνιζαν.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης έσβησε αναμμένο τσιγάρο στο σχέδιο ανήλικου, προκαλώντας του έγκαυμα.