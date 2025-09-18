Προφυλακιστέοι στη Χίο οι 2 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 12.500 κινητά τηλέφωνα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Πέμπτη (18.09.2025) οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα στη Χίο.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη Χίο, και οι δύο Τούρκοι θα οδηγηθούν τελικά στη φυλακή, μία εβδομάδα μετά τη σύλληψή τους για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά το ότι ο 62χρονος φέρεται να «πήρε» την υπόθεση πάνω του και πως, τόσo τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του, αλλά και τα άλλα 8.500 στο βαν, τα είχε ο ίδιος προμηθευτεί για να τα μεταφέρει στην Τουρκία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και του 72χρονου.

Αναμένεται δε να ζητηθεί επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων που αρχικά η αξία τους υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ και οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο σε 166.500 ευρώ. Ποσό που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, οπότε και κάνει την πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.