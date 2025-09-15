Ελλάδα

Τούρκοι μαφιόζοι έφτασαν με σκάφος στη Χιο για να παραλάβουν 12.500 κινητά αξίας 700.000 ευρώ – Πώς τους «ξεσκέπασε» η ΕΥΠ

Θα τα μοίραζαν στα στελέχη της τουρκικής μαφίας - Οι αρχές συνέλαβαν τους δυο επιβαίνοντες στο ιστιοφόρο, ηλικίας 72 και 62 ετων
Μια άκρως περίεργη και ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στη Χίο.

Συγκεκριμένα, μετα από πληροφορίες της ΕΥΠ, συνελήφθησαν δυο Τούρκοι ηλικίας 72 και 62 ετων οι οποίοι έφτασαν στο Ελληνικό νησί με ιδιόκτητο ιστιοφόρο προκειμένου να παραλάβουν 12.500 κινητά τηλέφωνα αξίας 700.000 ευρω.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι δυο άνδρες ειναι χαρτογραφημένοι μαφιόζοι και τα τηλέφωνα που πήραν απο την Ελλάδα θα τα μοίραζαν στα στελέχη της τουρκικής μαφίας προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Πρόκειται ουσιαστικά για κινητά μιας χρήσης που το οργανωμένο έγκλημα της Τουρκίας χρησιμοποιεί για να επικοινωνούν οι μαφιόζοι μεταξύ τους.

Οι ελληνικές υπηρεσίες, ψάχνουν τους προμηθευτές και τους παραλήπτες (εάν υπάρχουν στη χώρα μας) των συγκεκριμένων κινητών.

Το χρονικο

Ολα ξεκίνησαν στις 11 Σεπτεμβρίου. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος, σημαίας Τουρκίας, με επιβαίνοντες τους δυο συλληφθέντες, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Χίου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά.

Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε ένα όχημα τύπου van, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 62χρονος και μέσα στο οποίο ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.500  κινητά τηλέφωνα, διαφόρων επωνυμιών. Στο όχημα εντοπίστηκαν επίσης δύο παραστατικά–φορτωτικές, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν αρίθμηση, δεν αναγραφόταν το μεταφορικό μέσο, ούτε τα ΑΦΜ αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν έφεραν τα νόμιμα παραστατικά αγοράς – αποδείξεις και για τα οποία οι συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτί συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ η εκτιμώμενη αξία πώλησης του συνόλου των κινητών ανέρχεται σε 695.000 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, το σκάφος, το όχημα τύπου van, ένα τάμπλετ και τα χρηματικά ποσά των 1.855 και των 2.370 λιρών Τουρκίας.

