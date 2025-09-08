Προφυλακίστηκε ο 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Πειραιά και Ομόνοια

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά την περασμένη Τετάρτη.

Ο ανήλικος απολογήθηκε για το αδίκημα της αρπαγής κατά συρροή, καθώς φέρεται να παραδέχθηκε ότι την αρπαγή ακόμα ενός βρέφους στα τέλη της περασμένης άνοιξης από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

Παράλληλα, του αποδίδεται και η κατηγορία του πλημμελήματος της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επίσης κατά συρροή.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης του 17χρονου ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης και αναμένεται να διαταχθεί από την ανακρίτρια η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.