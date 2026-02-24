Προκλητική ανάρτηση για την τρομοκρατία

Δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα το γεγονός ότι ο γιος του αρχιεκτελεστή της 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα, Έκτορας, έκανε μια ανάρτηση εξοργίζοντας όσους στέκονται απέναντι στην τρομοκρατία.

Ο Έκτορας Κουφοντίνας ενημέρωσε ότι απόλαυσε, λες και έβλεπε μια σειρά του Netflix ένα ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ για την αιματηρή δράση του πατέρα του.

Μάλιστα, καλούσε τους διαδικτυακούς του φίλους να απολαύσουν το «έργο» με πίτσα και μπίρα.

Η καταδίκη της τρομοκρατίας είναι ομόθυμη από όλη την κοινωνία και βαριά καταδικασμένη από την κοινωνία.